Nie jedz tego produktu. Wykryto groźną bakterię. GIS wydaje ostrzeżenie
To ważny komunikat dla konsumentów w całej Polsce. W jednej z partii popularnego produktu wykryto niebezpieczną bakterię, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Sprawa dotyczy żywności, którą wiele osób spożywa bez obróbki termicznej. Właśnie dlatego ryzyko jest szczególnie istotne.
Wykryto Listerię. Konkretna partia produktu
Chodzi o tatar wołowy, w którym stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes.
Szczegóły produktu:
nazwa: tatar wołowy,
numer partii: 01565526,
termin przydatności: 20.04.2026,
producent: Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o.
To właśnie ta partia została objęta pilnym wycofaniem ze sprzedaży.
Dlaczego to niebezpieczne?
Bakteria Listeria monocytogenes może wywołać chorobę zwaną listeriozą.
Największe ryzyko dotyczy:
kobiet w ciąży,
osób starszych,
osób z obniżoną odpornością.
W przypadku tatara zagrożenie jest szczególnie wysokie, ponieważ produkt spożywa się na surowo.
Trwa wycofywanie produktu
Producent po wykryciu problemu natychmiast rozpoczął procedurę wycofania partii ze sprzedaży.
Sprawą zajmują się również:
Inspekcja Weterynaryjna,
Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Trwa postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić przyczynę skażenia i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
Warszawa i cała Polska. Sprawdź lodówkę
Produkt mógł trafić do sklepów w różnych częściach kraju, także w Warszawie. Dlatego warto natychmiast sprawdzić, czy nie mamy go w domu.
Nawet niewielka ilość może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli posiadasz wskazany produkt:
nie spożywaj go pod żadnym pozorem,
wyrzuć go lub zwróć do sklepu,
w razie objawów skontaktuj się z lekarzem.
Objawy listeriozy mogą obejmować m.in. gorączkę, bóle mięśni czy problemy żołądkowe.
To jeden z tych komunikatów, których nie można ignorować. Lepiej sprawdzić teraz niż ryzykować zdrowie swoje lub bliskich.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.