Nie jedz tego produktu. Wykryto groźną bakterię. GIS wydaje ostrzeżenie

16 kwietnia 2026 20:28 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To ważny komunikat dla konsumentów w całej Polsce. W jednej z partii popularnego produktu wykryto niebezpieczną bakterię, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Sprawa dotyczy żywności, którą wiele osób spożywa bez obróbki termicznej. Właśnie dlatego ryzyko jest szczególnie istotne.

Fot. Warszawa w Pigułce

Wykryto Listerię. Konkretna partia produktu

Chodzi o tatar wołowy, w którym stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes.

Szczegóły produktu:

nazwa: tatar wołowy,

numer partii: 01565526,

termin przydatności: 20.04.2026,

producent: Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o.

To właśnie ta partia została objęta pilnym wycofaniem ze sprzedaży.

Dlaczego to niebezpieczne?

Bakteria Listeria monocytogenes może wywołać chorobę zwaną listeriozą.

Największe ryzyko dotyczy:

kobiet w ciąży,

osób starszych,

osób z obniżoną odpornością.

W przypadku tatara zagrożenie jest szczególnie wysokie, ponieważ produkt spożywa się na surowo.

Trwa wycofywanie produktu

Producent po wykryciu problemu natychmiast rozpoczął procedurę wycofania partii ze sprzedaży.

Sprawą zajmują się również:

Inspekcja Weterynaryjna,

Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Trwa postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić przyczynę skażenia i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Warszawa i cała Polska. Sprawdź lodówkę

Produkt mógł trafić do sklepów w różnych częściach kraju, także w Warszawie. Dlatego warto natychmiast sprawdzić, czy nie mamy go w domu.

Nawet niewielka ilość może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli posiadasz wskazany produkt:

nie spożywaj go pod żadnym pozorem,

wyrzuć go lub zwróć do sklepu,

w razie objawów skontaktuj się z lekarzem.

Objawy listeriozy mogą obejmować m.in. gorączkę, bóle mięśni czy problemy żołądkowe.

To jeden z tych komunikatów, których nie można ignorować. Lepiej sprawdzić teraz niż ryzykować zdrowie swoje lub bliskich.

