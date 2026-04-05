Nie jedz tego produktu! Wykryto niebezpieczną bakterię. GIS ostrzega
Główny Inspektorat Sanitarny wydał publiczne ostrzeżenie dotyczące żywności po wykryciu obecności bakterii Listeria monocytogenes w jednej z partii produktu dostępnego w sprzedaży. W związku z zagrożeniem podjęto decyzję o wycofaniu kilku partii z rynku.
Wycofaniem objęto trzy partie produktu: W062/A, W062/B oraz W062/C, wszystkie z terminem przydatności do spożycia do 3 czerwca 2026 roku. Decyzja została podjęta po wykryciu bakterii w jednej z partii oraz ze względu na ryzyko, że pozostałe partie wyprodukowane tego samego dnia również mogą być skażone.
Fakty i tło sprawy
Jak wynika z komunikatu, informacja o zagrożeniu została przekazana przez dystrybutora – sieć Kaufland. W badaniach właścicielskich stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes, która może wywoływać listeriozę – chorobę szczególnie niebezpieczną dla osób starszych, kobiet w ciąży oraz osób z obniżoną odpornością. Do najczęstszych objawów należą objawy grypopodobne: gorączka, ból mięśnie oraz biegunka.
Producent, firma AGRONA Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Mońkach, niezwłocznie po otrzymaniu informacji podjął decyzję o wycofaniu wadliwej partii oraz wszystkich produktów wyprodukowanych tego samego dnia. Jednocześnie rozpoczęto działania mające na celu ustalenie źródła skażenia i eliminację zagrożenia w zakładzie produkcyjnym.
Dystrybutor wdrożył procedurę wycofania zarówno ze sprzedaży, jak i z magazynów. Dodatkowo zakres wycofania rozszerzono o kolejne partie, aby zminimalizować ryzyko dla konsumentów.
Działania służb
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mońkach pobrał próbki produktów z różnych partii i dni produkcyjnych, które są obecnie badane pod kątem obecności bakterii. O zdarzeniu poinformowano także inne organy nadzoru.
Proces wycofywania produktu jest monitorowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Co to oznacza dla konsumentów?
Służby jednoznacznie zalecają, aby nie spożywać produktu wskazanego w komunikacie. W przypadku jego zakupu należy go zwrócić do sklepu lub zutylizować.
Jeśli po spożyciu pojawią się objawy chorobowe, konieczny jest kontakt z lekarzem.
