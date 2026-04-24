Nie jedz tego sera. GIS wydaje pilne ostrzeżenie
Główny Inspektorat Sanitarny rozszerzył ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności i poinformował o wycofaniu wszystkich partii Rolady Ustrzyckiej, sera dostępnego w sieci Kaufland. Decyzja zapadła po wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w kolejnych badaniach producenta, co oznacza realne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Produkt znika ze sklepów w całej Polsce, a służby sanitarne monitorują proces wycofania i prowadzą dalsze analizy, aby ustalić źródło skażenia oraz zapobiec jego ponownemu wystąpieniu.
Wycofanie sera z popularnej sieci. Decyzja obejmuje wszystkie partie produktu
Główny Inspektorat Sanitarny wydał aktualizację ostrzeżenia dotyczącego żywności. Ze sprzedaży wycofano wszystkie partie sera „Rolada Ustrzycka 400 g” po wykryciu bakterii Listeria monocytogenes. Produkt był dostępny w jednej z dużych sieci handlowych w całej Polsce.
Nie tylko jedna partia. Wycofanie rozszerzone na cały produkt
Początkowo ostrzeżenie dotyczyło wybranych partii. Po kolejnych badaniach producenta zdecydowano o rozszerzeniu decyzji. Wycofanie obejmuje teraz wszystkie partie i wszystkie daty przydatności.
Chodzi o produkt:
Nazwa: Rolada Ustrzycka 400 g
Marka: K- Stąd takie Dobre!
Producent: AGRONA Sp. z o.o. sp. k.
Produkt został wyprodukowany dla sieci Kaufland i był dostępny w sklepach na terenie całego kraju.
Wykryto bakterię Listeria. To realne zagrożenie dla zdrowia
Powodem decyzji jest obecność bakterii Listeria monocytogenes, która może powodować chorobę zwaną listeriozą.
Zakażenie może być szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży, osób starszych oraz osób z obniżoną odpornością. W niektórych przypadkach może prowadzić do poważnych powikłań.
Objawy listeriozy to m.in. gorączka, bóle mięśni oraz dolegliwości ze strony układu pokarmowego.
Natychmiastowe działania. Produkt znika ze sklepów i magazynów
Po otrzymaniu wyników badań producent skontaktował się z dystrybutorem. Sieć handlowa rozpoczęła wycofywanie produktu zarówno ze sklepów, jak i magazynów.
Produkcja została wstrzymana do czasu wyjaśnienia przyczyn skażenia. Trwają działania mające na celu usunięcie bakterii ze środowiska produkcyjnego.
Sprawę nadzorują organy kontrolne, w tym Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii.
Warszawa: produkt dostępny w wielu sklepach
Produkt był dostępny również w Warszawie, gdzie sieć handlowa posiada kilkadziesiąt placówek. To oznacza, że komunikat może dotyczyć dużej liczby mieszkańców stolicy.
W dużych miastach, takich jak Warszawa, produkty marek własnych cieszą się dużą popularnością, co zwiększa skalę potencjalnego ryzyka.
Klienci, którzy kupili wskazany ser, powinni dokładnie sprawdzić zawartość lodówek i niezwłocznie zareagować.
Kontrole i badania w toku. Sprawdzane są kolejne partie
Powiatowy Lekarz Weterynarii pobrał próbki z różnych partii produkcyjnych. Badania mają ustalić źródło skażenia oraz skalę problemu.
Do czasu zakończenia analiz i wdrożenia nowych procedur bezpieczeństwa, produkt nie będzie ponownie wprowadzany do sprzedaży.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, czy masz ten produkt
Jeśli kupiłeś ser wskazany w komunikacie, wykonaj kilka kroków:
– Nie spożywaj produktu, nawet jeśli wygląda prawidłowo
– Sprawdź nazwę i opakowanie w lodówce
– Oddaj produkt do sklepu lub zutylizuj go
– Obserwuj swoje samopoczucie po ewentualnym spożyciu
– Skontaktuj się z lekarzem, jeśli pojawią się objawy
W przypadku żywności skażonej bakteriami reakcja powinna być natychmiastowa, nawet jeśli produkt został kupiony kilka dni wcześniej.
Źródło: gov.pl
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.