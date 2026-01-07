Nie masz tego w samochodzie? Mandat nawet 500 zł. Kierowcy wciąż o tym zapominają
Choć lista obowiązkowego wyposażenia samochodu w Polsce jest krótka, wielu kierowców wciąż o niej zapomina. Brak jednego z dwóch wymaganych elementów może skończyć się mandatem nawet do 500 zł, a podczas kontroli policja nie ma obowiązku przymykać na to oka.
Nie masz tego w aucie? Mandat nawet 500 zł. Dwie rzeczy są obowiązkowe, trzecia tylko zalecana
Choć wielu kierowców jest przekonanych, że lista obowiązkowego wyposażenia samochodu w Polsce jest długa, przepisy są w tej kwestii zaskakująco krótkie i konkretne. W razie kontroli drogowej policja sprawdzi tylko dwa elementy, ale ich brak może oznaczać mandat sięgający nawet 500 zł. Co ciekawe, wielu kierowców wozi w aucie rzecz, która wcale nie jest obowiązkowa, a zapomina o tych naprawdę wymaganych.
Obowiązkowe wyposażenie samochodu w Polsce
Zasady dotyczące obowiązkowego wyposażenia pojazdów określa rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów. Zgodnie z nim każdy samochód osobowy poruszający się po polskich drogach musi być wyposażony w:
- trójkąt ostrzegawczy,
- gaśnicę.
To wszystko. Przepisy nie wymagają wożenia kamizelki odblaskowej, apteczki ani zapasowych żarówek, choć wiele osób nadal uważa, że są one obowiązkowe.
Mandat za brak trójkąta lub gaśnicy
Brak któregokolwiek z tych dwóch elementów może skutkować mandatem w trakcie kontroli drogowej. Kara wynosi od 20 do nawet 500 zł, choć w praktyce najczęściej jest to około 100 zł. Co ważne, za to wykroczenie nie są naliczane punkty karne.
Odpowiedzialność zawsze ponosi kierowca, niezależnie od tego, czy samochód jest jego własnością, pochodzi z wypożyczalni, carsharingu czy został pożyczony od znajomego.
Trójkąt ostrzegawczy – kiedy i jak go używać
Trójkąt ostrzegawczy jest obowiązkowy, ponieważ służy do zabezpieczenia miejsca postoju pojazdu w razie awarii lub kolizji. Przepisy dokładnie określają, gdzie należy go ustawić:
- w obszarze zabudowanym – bezpośrednio za pojazdem lub na nim, na wysokości do 1 metra,
- poza obszarem zabudowanym – 30–50 metrów za pojazdem,
- na autostradzie – około 100 metrów za pojazdem.
W każdej z tych sytuacji kierowca musi również włączyć światła awaryjne.
Gaśnica w aucie – uwaga na jeden szczegół
Gaśnica musi nie tylko znajdować się w samochodzie, ale także być łatwo dostępna. To bardzo ważny zapis, który często jest ignorowany. Jeśli gaśnica leży pod podłogą bagażnika, a dostęp do niej blokują walizki lub zakupy, policjant może uznać, że wymóg nie jest spełniony.
Efekt? Mandat, mimo że gaśnica fizycznie znajduje się w aucie. Z tego powodu coraz częściej montuje się ją pod fotelem pasażera lub w specjalnym uchwycie w bagażniku.
Czy apteczka jest obowiązkowa?
Wbrew powszechnemu przekonaniu apteczka nie jest w Polsce obowiązkowym elementem wyposażenia samochodu osobowego. Mit ten wynika głównie z błędnej interpretacji przepisów o obowiązku udzielenia pierwszej pomocy.
Choć prawo nie wymaga posiadania apteczki, jej wożenie jest zdecydowanie zalecane. Dobrze wyposażona apteczka może pomóc w nagłych sytuacjach i realnie uratować zdrowie lub życie.
Brak wyposażenia a badanie techniczne
Obecność trójkąta i gaśnicy jest sprawdzana także podczas okresowego badania technicznego. Ich brak oznacza negatywny wynik przeglądu, brak pieczątki w dowodzie rejestracyjnym i wpis w systemie CEPIK.
Wniosek dla kierowców
Lista obowiązkowego wyposażenia auta w Polsce jest krótka, ale jej zlekceważenie może słono kosztować. Warto sprawdzić, czy w samochodzie faktycznie znajdują się trójkąt i gaśnica oraz czy ta druga jest łatwo dostępna. Apteczka nie jest obowiązkowa, ale w praktyce lepiej ją mieć niż liczyć na szczęście.
