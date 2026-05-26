Nie masz w domu telewizora ani radia? I tak możesz dostać karę za abonament RTV

Finansowa dziura i nadchodząca rewolucja 2027 roku

Obecny system finansowania mediów publicznych w Polsce jest skrajnie niewydolny. Choć miesięczne stawki nie wydają się astronomiczne, ściągalność opłat szoruje po dnie. W efekcie państwo zmuszone jest co roku dopłacać do funkcjonowania mediów publicznych gigantyczne kwoty rzędu 2–3 miliardów złotych.

Aby rozwiązać ten problem, rząd przygotowuje radykalną reformę: z początkiem stycznia 2027 roku tradycyjny abonament RTV ma zostać całkowicie zlikwidowany. W jego miejsce wejdzie tzw. opłata audiowizualna. W przeciwieństwie do obecnego systemu nowa danina będzie powiązana z podatkiem dochodowym i pobierana automatycznie przez urzędy skarbowe od każdego dorosłego Polaka – bez względu na to, czy posiada jakikolwiek sprzęt grający bądź wyświetlający obraz.

Zestawienie obecnych stawek abonamentowych i planowanej reformy

System opłat Wysokość stawek finansowych Zasada poboru i obciążenia obywatela Obecny abonament RTV (2026 r.) 9,50 zł/mies. za odbiornik radiowy

30,50 zł/mies. za odbiornik telewizyjny Powiązany wyłącznie z faktem posiadania i zarejestrowania konkretnego urządzenia. Obowiązek zgłoszenia w ciągu 14 dni od zakupu. Nowa opłata audiowizualna (od 2027 r.) 108 zł rocznie (9 zł miesięcznie) – stawka podlegająca corocznej waloryzacji Pobierana automatycznie przez skarbówkę. Obciąża każdego pełnoletniego obywatela, bez względu na posiadany sprzęt.

Smartfon i laptop jako „nielegalny” odbiornik RTV

Zanim jednak wejdą w życie automatyczne potrącenia z podatków, kontrolerzy Poczty Polskiej zyskali potężny oręż do walki ze „starym” systemem. Definicja odbiornika radiowo-telewizyjnego przestała być oczywista i wykroczyła daleko poza klasyczny kineskop czy radio z anteną. Urzędnicy coraz śmielej biorą pod lupę urządzenia codziennego użytku, takie jak laptopy, komputery stacjonarne, tablety, a nawet smartfony noszone w kieszeniach.

Punktem zwrotnym w interpretacji przepisów był spór prawny zapoczątkowany kontrolą w jednej z firm. Inspektorzy nałożyli wówczas na przedsiębiorcę karę w wysokości 681 zł za wyświetlanie programów telewizyjnych na monitorze LCD podłączonym do komputera. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) początkowo uniewinnił firmę, argumentując, że ustawa nie przewiduje opłat za nowoczesne technologie i internet. Sprawa trafiła jednak wyżej.

Przełomowy wyrok NSA (sygn. akt II GSK 94/20): Naczelny Sąd Administracyjny całkowicie zmienił reguły gry. Sędziowie uznali, że każde urządzenie techniczne, które umożliwia natychmiastowy odbiór programu publicznego – bez względu na to, czy sygnał pochodzi z tradycyjnej anteny, czy z łącza internetowego – spełnia definicję ustawową. Kluczowa jest sama techniczna zdolność do odbioru mediów narodowych.

Kontrola w domu: Jakie pytania mogą paść?

W praktyce oznacza to, że podczas wizyty kontrolera Poczty Polskiej granica między narzędziem do pracy a odbiornikiem RTV całkowicie się zaciera. Inspektorzy mają prawo zweryfikować stan posiadania urządzeń mobilnych.

Istnieje jednak jedno ważne, prawne zastrzeżenie sformułowane przez NSA: samo posiadanie sprawnego technicznie smartfona czy laptopa nie jest automatyczną podstawą do nałożenia kary. Urzędnicy muszą wykazać lub uzyskać potwierdzenie, że dany sprzęt jest faktycznie wykorzystywany do odbierania publicznych treści (np. oglądania kanałów TVP przez aplikację lub słuchania Polskiego Radia na żywo w przeglądarce). Jeśli użytkownik potwierdzi taki stan rzeczy, a sprzęt nie figuruje w rządowej bazie, kontrolerzy naliczą bezwzględną karę stanowiącą trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej. Ewentualną egzekucją długu zajmie się w trybie natychmiastowym urząd skarbowy.