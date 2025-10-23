Nie musisz być bezrobotny, by dostać te pieniądze. MOPS wypłaci ponad 2 tys. zł
MOPS oferuje jednorazowe świadczenie, o którym wciąż mało kto wie. To nawet 2066 zł dla osób, które chcą się usamodzielnić zawodowo – podjąć pracę, zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą. Dla wielu może to być pierwszy krok do niezależności i stabilności finansowej.
Nie każdy wie, że MOPS może wypłacić jednorazowe świadczenie finansowe, które pomaga stanąć na nogi i rozpocząć nowy etap w życiu zawodowym. To forma wsparcia przeznaczona dla osób gotowych podjąć pracę lub rozpocząć własną działalność, ale brakuje im środków na start. W 2025 roku maksymalna kwota tej pomocy wynosi 2066 zł.
Nowy start z pomocą MOPS
Zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie to wsparcie, które ma pomóc osobom o niskich dochodach w uniezależnieniu się od pomocy społecznej. Środki można przeznaczyć na zakup sprzętu, narzędzi, materiałów potrzebnych do pracy lub na opłacenie kursu zawodowego. Dla wielu osób to realna szansa na rozpoczęcie nowego życia zawodowego.
Program skierowany jest nie tylko do osób bezrobotnych, ale także do tych, którzy dopiero planują zatrudnienie lub chcą otworzyć własny biznes. Zasiłek jest bezzwrotny, o ile pieniądze zostaną wykorzystane zgodnie z celem i wnioskodawca przedstawi plan usamodzielnienia, czyli szczegółowy opis, na co zostaną przeznaczone środki.
Kto może otrzymać wsparcie
Z pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 1010 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnej lub 823 zł na członka rodziny. Wsparcie może być przyznane również osobom przekraczającym ten próg, jeśli ich sytuacja życiowa jest wyjątkowo trudna.
Program obejmuje także repatriantów, uchodźców i wychowanków pieczy zastępczej. W wyjątkowych przypadkach pomoc może mieć formę rzeczową – na przykład w postaci zakupu sprzętu przez gminę i przekazania go w użytkowanie.
Jak uzyskać zasiłek z MOPS
Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek w lokalnym ośrodku pomocy społecznej. Do wniosku trzeba dołączyć plan usamodzielnienia i dokumenty potwierdzające sytuację finansową oraz zawodową – między innymi kosztorys lub oferty cenowe.
Po pozytywnej decyzji wnioskodawca podpisuje umowę z gminą i otrzymuje pieniądze. Następnie musi rozliczyć się z wydatków, przedstawiając faktury lub rachunki.
MOPS może odmówić przyznania pomocy, jeśli osoba nie współpracuje z ośrodkiem, nie wykazuje chęci poprawy sytuacji lub wcześniej niewłaściwie wykorzystała podobne świadczenie.
2066 zł na dobry początek
Kwota zasiłku w 2025 roku wynosi maksymalnie 2066 zł. To pieniądze, które można przeznaczyć na zakup narzędzi, maszyn, komputerów, materiałów do pracy czy opłacenie szkolenia zawodowego. W przypadku osób z niepełnosprawnościami środki mogą posłużyć także na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, jeśli ma on bezpośredni wpływ na możliwość podjęcia pracy.
Choć kwota nie wydaje się wysoka, dla wielu osób może stanowić realną pomoc w przełamaniu barier finansowych. To forma wsparcia, która zamiast jednorazowej zapomogi, daje impuls do działania i samodzielności.
Szansa, której nie warto przegapić
Zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie to jedno z tych świadczeń, o których wciąż mówi się za mało, mimo że może zmienić życie wielu osób. Wystarczy inicjatywa i dobrze przygotowany plan, by uzyskać środki, które pozwolą rozpocząć nowy rozdział – bez zależności od systemu pomocy społecznej.
Dla wielu to nie tylko pieniądze, ale symboliczny krok ku niezależności i stabilności finansowej.
