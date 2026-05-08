Nie odbierzesz listu i tracisz mieszkanie? System działa szybciej, niż myślisz
Własne mieszkanie wielu osobom wydaje się bezpieczne jak sejf. Tymczasem w praktyce można je stracić szybciej, niż się wydaje – i wcale nie zawsze przez ogromne długi. Czasem wystarczy kilka miesięcy zaległości albo… nieodebrane pismo.
Dane są konkretne. W 2024 roku komornicy zajęli ponad 126 000 nieruchomości w Polsce. Wykonano też 4647 eksmisji, a ponad 10 000 spraw czeka w kolejce. To nie są pojedyncze przypadki – to system, który działa każdego dnia.
Trzy miesiące i sprawa trafia do sądu
Wiele osób żyje w przekonaniu, że zaległości czynszowe można spłacać latami. Rzeczywistość wygląda inaczej. Już po 3 pełnych miesiącach braku płatności zarządca może skierować sprawę do sądu.
Nie potrzeba rozprawy ani spotkania z dłużnikiem. Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dokumentów. Bez rozmów, bez ostrzeżeń, często bez wiedzy właściciela.
I tu zaczyna się największy problem.
Jedno awizo może przesądzić o wszystkim
W polskim prawie działa tzw. fikcja doręczenia. Jeśli listonosz zostawi awizo i nikt nie odbierze pisma, po 14 dniach uznaje się je za doręczone.
Nie ma znaczenia, czy ktoś był na urlopie, w szpitalu albo po prostu nie sprawdził skrzynki. Dla sądu oznacza to jedno – wiedziałeś i nie zareagowałeś.
Po tym etapie nakaz zapłaty się uprawomocnia. Komornik może działać bez sprawdzania, czy dług jest zasadny. W wielu przypadkach właściciel dowiaduje się o problemie dopiero wtedy, gdy konto jest już zajęte albo rusza procedura egzekucji.
Licytacja? Strata jest podwójna
Gdy sprawa trafia do komornika, scenariusz robi się brutalny. Mieszkanie może zostać wystawione na licytację.
Cena startowa to 75 proc. wartości, a przy kolejnej licytacji spada nawet do 66 proc. Po spłacie długów i kosztów często zostaje znacznie mniej pieniędzy, niż wynosiła realna wartość nieruchomości.
Efekt? Tracisz mieszkanie i nie masz środków, żeby kupić nowe.
Można stracić lokal nawet bez długów
Mało kto o tym wie, ale istnieje jeszcze jeden scenariusz. Wspólnota mieszkaniowa może doprowadzić do sprzedaży mieszkania, jeśli właściciel rażąco zakłóca porządek.
Chodzi o sytuacje powtarzalne i uciążliwe – hałas, konflikty, zagrożenie dla innych mieszkańców. W skrajnych przypadkach sąd może zgodzić się na przymusową sprzedaż lokalu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Największe zagrożenie nie zawsze wynika z pieniędzy. Często zaczyna się od drobiazgów – nieodebranego listu, zignorowanego pisma, odkładania sprawy „na później”.
Jeśli masz mieszkanie, pilnuj korespondencji. Sprawdzaj skrzynkę, odbieraj awiza, reaguj na każde pismo z sądu. To brzmi banalnie, ale właśnie na tym etapie najczęściej zaczyna się cały problem.
Bo w tym systemie nie chodzi o to, kto ma rację. Chodzi o to, kto zdąży zareagować na czas.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.