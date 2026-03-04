Nie płacą abonamentu RTV, a długi rosną. Rekordzista ma do oddania setki tysięcy złotych
Problem nieopłaconego abonamentu RTV w Polsce wciąż jest ogromny. Z danych przekazanych przez administrację skarbową wynika, że zaległości liczone są już w dziesiątkach milionów złotych. W niektórych przypadkach pojedyncze osoby lub firmy mają do oddania setki tysięcy złotych.
Kontrole dotyczące abonamentu RTV prowadzone są przez wyspecjalizowaną jednostkę Poczty Polskiej, czyli Centrum Obsługi Finansowej. Jej pracownicy sprawdzają między innymi, czy w firmach znajdują się odbiorniki radiowe lub telewizyjne oraz czy są one prawidłowo zarejestrowane.
Jak podkreśla Poczta Polska, kontrole w prywatnych mieszkaniach zdarzają się rzadko. Najczęściej sprawdzane są przedsiębiorstwa.
Milionowe zaległości w całym kraju
Z informacji przekazanych przez Izby Administracji Skarbowej wynika, że zaległości z tytułu abonamentu RTV przekazane do egzekucji administracyjnej sięgają już prawie 37 milionów złotych.
Kwota ta może być jeszcze wyższa, ponieważ nie wszystkie urzędy przekazały swoje dane.
Największe zaległości odnotowano w kilku regionach Polski. Na Śląsku długi sięgają około 6,77 mln zł. W województwie pomorskim zaległości wynoszą blisko 5 mln zł, a na Mazowszu przekraczają 4,7 mln zł.
Do tych kwot należy doliczyć jeszcze odsetki, które przekraczają 3 miliony złotych.
Rekordowe zadłużenie przedsiębiorcy
Największy dług ujawniono w województwie łódzkim. Jeden z przedsiębiorców zalega z opłatami na kwotę aż 186 tysięcy złotych.
Wysokie zaległości wynikają często z dużej liczby odbiorników. Firmy powinny płacić abonament za każdy sprzęt umożliwiający odbiór radia lub telewizji.
W praktyce oznacza to, że opłata może dotyczyć między innymi radii w samochodach służbowych, telewizorów w hotelach czy urządzeń w biurach.
Co może być uznane za odbiornik
W ostatnich latach pojawiła się również ważna interpretacja dotycząca tego, czym jest odbiornik RTV.
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że urządzeniem umożliwiającym odbiór programu może być nie tylko klasyczny telewizor lub radio. W niektórych sytuacjach mogą to być również smartfony, laptopy czy monitory.
Kluczowe jest to, czy dane urządzenie pozwala na natychmiastowy odbiór programu, niezależnie od tego, czy sygnał pochodzi z anteny, czy z internetu.
Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku
W 2026 roku obowiązują następujące stawki abonamentu:
9,50 zł miesięcznie za radio, czyli 114 zł rocznie
30,50 zł miesięcznie za radio i telewizor, czyli 366 zł rocznie
W przypadku gospodarstw domowych opłata jest jedna i nie zależy od liczby urządzeń znajdujących się w mieszkaniu.
Inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorców, którzy muszą płacić za każdy odbiornik znajdujący się w firmie.
Co to oznacza dla czytelnika
Rosnące zaległości pokazują, że wielu Polaków wciąż nie płaci abonamentu RTV. Jednak w przypadku wykrycia nieprawidłowości mogą pojawić się zaległe opłaty, kary oraz egzekucja administracyjna.
Dlatego osoby posiadające zarejestrowane odbiorniki powinny pamiętać o regularnym regulowaniu należności lub sprawdzić, czy przysługuje im zwolnienie z opłaty.
Zaległości z tytułu abonamentu RTV w Polsce sięgają już dziesiątek milionów złotych. Największe długi pojawiają się wśród przedsiębiorców posiadających wiele urządzeń umożliwiających odbiór programów.
Choć kontrole w prywatnych mieszkaniach są rzadkie, służby nadal monitorują sytuację, a zaległości mogą zostać skierowane do egzekucji przez administrację skarbową.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.