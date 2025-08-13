Nie płacą ZUS, a zarabiają legalnie. Polacy odkryli prosty sposób!
Coraz więcej Polaków zarabia legalnie bez zakładania firmy i płacenia ZUS. Działalność nierejestrowana bije rekordy popularności, a liczba osób korzystających z tego rozwiązania w ostatnich latach wzrosła kilkukrotnie.
Polacy coraz chętniej testują swoje pomysły na biznes w prostszej i tańszej formie – bez zakładania firmy i skomplikowanych procedur. Działalność nierejestrowana, wprowadzona kilka lat temu, rośnie w siłę i przyciąga zarówno początkujących przedsiębiorców, jak i osoby szukające dodatkowego źródła dochodu.
Skokowy wzrost w ostatnich latach
Od momentu wprowadzenia tej możliwości w 2018 roku liczba osób korzystających z działalności nierejestrowanej rośnie z roku na rok. Pierwszy rok zakończył się wynikiem 10,7 tys. osób. Już rok później liczba ta wzrosła o prawie 4 tys., a w 2020 roku niemal się podwoiła, osiągając ponad 23,4 tys.
W 2021 roku dochody z takiego biznesu wykazało w deklaracjach PIT 32,3 tys. podatników, a w 2022 – już ponad 50 tys. Rekord padł w 2023 roku – liczba osób prowadzących działalność nierejestrowaną zwiększyła się o blisko 30 tys. i wyniosła 78,9 tys. Szacuje się, że w ubiegłym roku próg 100 tys. podatników został już przekroczony.
Proste zasady, brak biurokracji
Największą zaletą tej formy jest brak konieczności rejestracji firmy w CEIDG czy KRS, a także brak obowiązku opłacania składek ZUS. Wystarczy spełnić trzy warunki:
- w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej ani jej nie zawieszać,
- nie przekraczać miesięcznego limitu przychodów wynoszącego 75 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie 3 499,50 zł),
- nie prowadzić działalności wymagającej koncesji, zezwoleń lub wpisu do rejestru.
Taki model pozwala w praktyce legalnie zarabiać i testować pomysły, prowadząc uproszczoną ewidencję przychodów i rozliczając się z fiskusem dopiero w rocznym PIT. Co ważne – nie ma obowiązku wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.
Szansa na start i dodatkowy zarobek
Działalność nierejestrowana to rozwiązanie szczególnie korzystne dla osób, które dopiero wchodzą w świat biznesu i nie chcą ponosić wysokich kosztów na początku. Sprawdza się też jako forma dodatkowego zajęcia – można ją łączyć z etatem, emeryturą czy studiami.
Eksperci wskazują, że rosnąca popularność tego rozwiązania to efekt nie tylko prostych przepisów, ale też trudnej sytuacji gospodarczej, która skłania wielu Polaków do szukania dodatkowych źródeł dochodu.
