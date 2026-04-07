Nie przegap tego obowiązku. Bez jednego dokumentu możesz dopłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy za prąd
Wielu odbiorców energii może wkrótce dostać bolesny rachunek. Wszystko przez formalność, o której łatwo zapomnieć. Sprzedawcy prądu już wysyłają ostrzeżenia, a czasu na reakcję jest coraz mniej.
Problem dotyczy konkretnych odbiorców
Chodzi o osoby i firmy, które w drugiej połowie 2024 roku korzystały z zamrożonych cen energii. Dzięki temu rozwiązaniu rachunki były niższe mimo rosnących kosztów na rynku.
Teraz jednak konieczne jest potwierdzenie, że obniżona cena przysługiwała zgodnie z przepisami. Bez tego wcześniejsze rozliczenia mogą zostać zakwestionowane.
Kto musi złożyć dokument
Obowiązek dotyczy przede wszystkim:
- mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
- rolników.
Jeśli w okresie od lipca do grudnia 2024 roku energia była rozliczana według maksymalnej stawki 693 zł za MWh, konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia do sprzedawcy energii.
Dlaczego to takie ważne
Niższa cena prądu była traktowana jako forma pomocy publicznej. Z tego powodu musi być formalnie potwierdzona.
Sprzedawca energii nie może przyjąć, że klient spełniał warunki automatycznie. Potrzebne jest konkretne oświadczenie, które potwierdzi prawo do skorzystania z preferencyjnych stawek.
Bez tego przyjmuje się, że klient nie miał do nich prawa.
Konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe
Brak dokumentu oznacza jedno: korektę rozliczeń. Sprzedawca przeliczy zużycie energii według standardowych, wyższych cen wynikających z umowy.
W praktyce może to oznaczać dopłaty:
- od kilku tysięcy złotych,
- aż do kilkudziesięciu tysięcy złotych w przypadku większego zużycia.
To właśnie dlatego firmy energetyczne coraz częściej przypominają o obowiązku i ostrzegają klientów.
Masz czas tylko do końca czerwca 2026
Oświadczenie trzeba złożyć u swojego sprzedawcy energii, czyli firmy, z którą była podpisana umowa w drugiej połowie 2024 roku.
Można to zrobić na kilka sposobów:
- przez internet,
- e-mailem,
- listownie,
- w punkcie obsługi klienta.
Sama procedura jest prosta i zajmuje kilka minut, ale jej zignorowanie może mieć poważne konsekwencje finansowe.
Jeśli prowadzisz firmę lub gospodarstwo rolne i korzystałaś z niższych cen prądu w 2024 roku, koniecznie sprawdź, czy musisz złożyć oświadczenie.
Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę. Brak dokumentu może oznaczać nagłą i wysoką dopłatę, której można łatwo uniknąć.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.