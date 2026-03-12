Nie przegap tej dopłaty do ogrzewania. Nawet kilka tysięcy złotych wsparcia w 2026 roku

12 marca 2026 18:10 | Autor: Anna Szkutnik

W 2026 roku wciąż można skorzystać z kilku programów, które pomagają obniżyć koszty ogrzewania albo sfinansować modernizację domu. Problem polega na tym, że wiele osób nie wie, gdzie złożyć wniosek i jakie warunki trzeba spełnić. W efekcie tysiące gospodarstw domowych tracą możliwość otrzymania nawet kilku tysięcy złotych wsparcia.

W zależności od sytuacji można otrzymać pieniądze na rachunki za ciepło, wymianę starego pieca, ocieplenie budynku albo montaż pompy ciepła.

Dopłata do rachunków za ogrzewanie
Jedną z form wsparcia jest bon ciepłowniczy. To świadczenie skierowane do osób, które korzystają z ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej i spełniają określone kryterium dochodowe.

Wysokość dopłaty może wynieść 1000 zł, 2000 zł lub nawet 3500 zł. Dla wielu rodzin jest to realna pomoc w opłaceniu rosnących rachunków za ciepło.

Trzeba jednak pamiętać, że z tego świadczenia nie skorzystają osoby ogrzewające dom gazem, węglem, pelletem czy pompą ciepła. Program obejmuje wyłącznie odbiorców ciepła systemowego.

Duże pieniądze na modernizację domu
Znacznie większe wsparcie można uzyskać w programie Czyste Powietrze. Jest on skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy planują modernizację ogrzewania lub poprawę efektywności energetycznej budynku.

Dofinansowanie można przeznaczyć między innymi na:

• wymianę starego pieca
• ocieplenie ścian i dachu
• wymianę okien i drzwi
• modernizację instalacji grzewczej

Wysokość dopłaty zależy przede wszystkim od dochodów gospodarstwa domowego oraz zakresu inwestycji. W wielu przypadkach wsparcie pokrywa znaczną część kosztów remontu.

Dopłata dla osób budujących nowy dom
Osoby, które dopiero budują dom i planują montaż nowoczesnego systemu ogrzewania, mogą skorzystać z programu Moje Ciepło. Program przewiduje dopłaty do zakupu i instalacji pomp ciepła.

W zależności od rodzaju urządzenia oraz parametrów inwestycji wsparcie może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych. To rozwiązanie szczególnie popularne w nowych domach o wysokim standardzie energetycznym.

Ulga podatkowa dla właścicieli domów
Istnieje także forma wsparcia, która nie polega na bezpośrednim przelewie pieniędzy. Chodzi o ulgę termomodernizacyjną, którą można rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

Pozwala ona odliczyć część wydatków poniesionych na modernizację domu, takich jak ocieplenie budynku, instalacja nowego systemu ogrzewania czy wymiana okien.

Dzięki temu można zmniejszyć podatek do zapłaty i odzyskać część kosztów poniesionych na inwestycję.

Jak sprawdzić, czy przysługuje Ci dopłata
Pierwszym krokiem jest ustalenie, jakiego rodzaju wsparcie może dotyczyć danej sytuacji. Warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

• czy chodzi o pomoc w opłaceniu rachunków za ogrzewanie
• czy planowana jest modernizacja starego domu
• czy inwestycja dotyczy nowo budowanego budynku

Od tego zależy wybór właściwego programu. Każdy z nich ma inne kryteria dochodowe, wymagania dotyczące budynku oraz terminy składania wniosków.

Co to oznacza dla czytelnika
W 2026 roku nadal można otrzymać znaczące wsparcie na ogrzewanie i modernizację domu. W zależności od programu pomoc może wynieść od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Dlatego przed rozpoczęciem remontu lub wymiany systemu ogrzewania warto sprawdzić dostępne programy. W wielu przypadkach pozwala to znacząco obniżyć koszty inwestycji i zmniejszyć rachunki w kolejnych latach.

