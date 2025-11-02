Nie przegap tej okazji, jeśli szukasz pracy. Biedronka zatrudni 1900 osób i tyle płaci na start
W całym kraju trwa duża rekrutacja do jednej z największych sieci handlowych w Polsce. Biedronka poszukuje aż 1900 nowych pracowników, oferując konkurencyjne wynagrodzenia oraz rozbudowany pakiet benefitów. Firma zapewnia, że to jedna z największych kampanii zatrudnienia w ostatnich latach.
Biedronka zwiększa zatrudnienie w całej Polsce
Sieć prowadzi nabór na stanowiska kasjerów-sprzedawców, magazynierów, kierowników zmian i pracowników centrów dystrybucyjnych. Oferty pracy pojawiły się niemal w każdym regionie – zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.
Według informacji przekazanych przez Tomasza Dejtrowskiego, dyrektora ds. wynagrodzeń i świadczeń, stawki dla kasjerów-sprzedawców od stycznia 2025 roku wynoszą minimum 5150 zł brutto. Pracownicy centrów dystrybucyjnych mogą liczyć na jeszcze wyższe zarobki – w zależności od lokalizacji sięgające nawet 6300 zł brutto miesięcznie.
Benefity dla nowych pracowników
Zatrudnieni w sieci mogą liczyć na szeroki wachlarz dodatków i świadczeń pozapłacowych. Biedronka oferuje m.in.:
-
premie kwartalne uzależnione od wyników sklepu,
-
prywatną opiekę medyczną,
-
ubezpieczenie grupowe i dofinansowanie do wakacji,
-
bony świąteczne i rabaty pracownicze,
-
programy rozwoju zawodowego oraz szkolenia wewnętrzne.
Pracownicy pełnoetatowi mogą także korzystać z dodatkowych benefitów po roku pracy, takich jak dofinansowanie do karty sportowej czy wsparcie w zakupie sprzętu AGD.
Rekrutacja już trwa
Proces rekrutacyjny odbywa się głównie online. Kandydaci mogą aplikować przez stronę internetową sieci lub bezpośrednio w sklepach. Biedronka podkreśla, że zależy jej na stabilnym zatrudnieniu i długoterminowej współpracy.
Jak zapowiada przedstawiciel sieci, rekrutacja potrwa do momentu obsadzenia wszystkich wakatów, a w wybranych lokalizacjach planowane są dodatkowe nabory jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.
Stabilne zatrudnienie i rosnące płace
Od kilku lat Biedronka konsekwentnie podnosi wynagrodzenia i rozwija politykę benefitów. W 2024 roku średnie zarobki w sieci wzrosły o ok. 12 proc., a w 2025 r. kolejne podwyżki objęły zarówno nowych, jak i obecnych pracowników.
Z danych firmy wynika, że Biedronka zatrudnia już ponad 80 tys. osób, co czyni ją jednym z największych pracodawców w kraju.
Dla wielu osób poszukujących stabilnego zatrudnienia z dobrym wynagrodzeniem i zapleczem socjalnym, nowa rekrutacja może być doskonałą okazją na rozpoczęcie kariery w jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek handlowych w Polsce.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.