Nie przegap tej szansy, jeśli masz dom. Nawet 35 tys. zł dopłaty, ale czas działa na Twoją niekorzyść
Właściciele domów mogą właśnie teraz sięgnąć po bardzo wysokie wsparcie finansowe. Stawka jest konkretna – nawet 35 tysięcy złotych. Warunek jest jeden: trzeba szybko złożyć wniosek, zanim skończą się środki. Nowa odsłona programu wspierającego wymianę starych pieców już działa i cieszy się dużym zainteresowaniem.
Kto może dostać pieniądze
Program skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. O wsparcie mogą ubiegać się zarówno osoby prywatne, jak i wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe.
Kluczowe znaczenie ma lokalizacja – nieruchomość musi znajdować się na terenie Poznania i być wykorzystywana do celów mieszkalnych.
Istotny jest także stan instalacji grzewczej. Dofinansowanie przysługuje tylko wtedy, gdy w budynku działa stare źródło ciepła na paliwo stałe, takie jak węgiel lub drewno.
Dodatkowo wymagany jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz uregulowany stan prawny nieruchomości.
Na co można przeznaczyć środki
Program oferuje szerokie możliwości wykorzystania pieniędzy. To nie tylko zakup nowego urządzenia grzewczego.
Wsparcie obejmuje również:
– demontaż starego pieca,
– modernizację instalacji,
– budowę systemów odprowadzania spalin,
– podłączenie do sieci ciepłowniczej,
– przygotowanie pomieszczeń pod nowe rozwiązania.
Kwoty są zróżnicowane. Najwięcej można otrzymać przy inwestycjach w nowoczesne technologie.
Do 35 tys. zł przewidziano dla osób instalujących pompę ciepła wraz z fotowoltaiką. Niższe wsparcie dotyczy innych rozwiązań, np. ogrzewania elektrycznego czy przyłączenia do sieci miejskiej.
Czas ma kluczowe znaczenie
Urzędnicy jasno wskazują, że decyduje kolejność zgłoszeń. Im szybciej zostanie złożony wniosek, tym większa szansa na uzyskanie pieniędzy i realizację inwestycji jeszcze w tym roku.
Budżet programu jest ograniczony, a zainteresowanie rośnie z każdą kolejną edycją.
Nowe przepisy przyspieszają decyzje
Program nie jest przypadkowy. To odpowiedź na obowiązujące już regulacje antysmogowe.
Od 2024 roku obowiązuje zakaz używania najstarszych pieców bezklasowych. Osoby, które ich nie wymieniły, muszą liczyć się z karami.
W kolejnych latach przepisy będą jeszcze bardziej restrykcyjne. Do 2027 roku konieczna będzie także wymiana kolejnych typów urządzeń.
Co to oznacza dla mieszkańców
Dla wielu właścicieli domów to ostatni moment, by skorzystać z wysokiego wsparcia i uniknąć kosztów finansowanych w całości z własnej kieszeni.
Z jednej strony rosną wymagania prawne, z drugiej pojawia się realna pomoc finansowa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.