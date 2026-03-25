Nie przegap tej szansy, jeśli masz dom. Nawet 35 tys. zł dopłaty, ale czas działa na Twoją niekorzyść

25 marca 2026 22:09 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Właściciele domów mogą właśnie teraz sięgnąć po bardzo wysokie wsparcie finansowe. Stawka jest konkretna – nawet 35 tysięcy złotych. Warunek jest jeden: trzeba szybko złożyć wniosek, zanim skończą się środki. Nowa odsłona programu wspierającego wymianę starych pieców już działa i cieszy się dużym zainteresowaniem.

Fot. Warszawa w Pigułce

Kto może dostać pieniądze

Zobacz również:

Program skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. O wsparcie mogą ubiegać się zarówno osoby prywatne, jak i wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Kluczowe znaczenie ma lokalizacja – nieruchomość musi znajdować się na terenie Poznania i być wykorzystywana do celów mieszkalnych.

Istotny jest także stan instalacji grzewczej. Dofinansowanie przysługuje tylko wtedy, gdy w budynku działa stare źródło ciepła na paliwo stałe, takie jak węgiel lub drewno.

Dodatkowo wymagany jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz uregulowany stan prawny nieruchomości.

Na co można przeznaczyć środki

Zobacz również:

Program oferuje szerokie możliwości wykorzystania pieniędzy. To nie tylko zakup nowego urządzenia grzewczego.

Wsparcie obejmuje również:
– demontaż starego pieca,
– modernizację instalacji,
– budowę systemów odprowadzania spalin,
– podłączenie do sieci ciepłowniczej,
– przygotowanie pomieszczeń pod nowe rozwiązania.

Kwoty są zróżnicowane. Najwięcej można otrzymać przy inwestycjach w nowoczesne technologie.

Do 35 tys. zł przewidziano dla osób instalujących pompę ciepła wraz z fotowoltaiką. Niższe wsparcie dotyczy innych rozwiązań, np. ogrzewania elektrycznego czy przyłączenia do sieci miejskiej.

Czas ma kluczowe znaczenie

Urzędnicy jasno wskazują, że decyduje kolejność zgłoszeń. Im szybciej zostanie złożony wniosek, tym większa szansa na uzyskanie pieniędzy i realizację inwestycji jeszcze w tym roku.

Budżet programu jest ograniczony, a zainteresowanie rośnie z każdą kolejną edycją.

Nowe przepisy przyspieszają decyzje

Program nie jest przypadkowy. To odpowiedź na obowiązujące już regulacje antysmogowe.

Od 2024 roku obowiązuje zakaz używania najstarszych pieców bezklasowych. Osoby, które ich nie wymieniły, muszą liczyć się z karami.

W kolejnych latach przepisy będą jeszcze bardziej restrykcyjne. Do 2027 roku konieczna będzie także wymiana kolejnych typów urządzeń.

Co to oznacza dla mieszkańców

Dla wielu właścicieli domów to ostatni moment, by skorzystać z wysokiego wsparcia i uniknąć kosztów finansowanych w całości z własnej kieszeni.

Z jednej strony rosną wymagania prawne, z drugiej pojawia się realna pomoc finansowa.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl