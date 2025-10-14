Nie tylko emerytura. Seniorzy mogą dostać dodatkowe 1500 zł miesięcznie
Mało kto o tym wie, ale seniorzy mogą co miesiąc otrzymywać nawet 1500 zł, a w niektórych przypadkach 1900 zł, i to niezależnie od emerytury. To efekt programu „Aktywny rodzic”, który umożliwia przekazanie tzw. babciowego osobom starszym sprawującym opiekę nad wnukami. Dzięki specjalnej umowie seniorzy zyskują nie tylko dodatkowy dochód, ale też szansę na podwyższenie swojej emerytury.
1500 zł miesięcznie dla seniorów. Dla niektórych nawet 1900 zł – to świadczenie wciąż mało znane, a może realnie podnieść emeryturę
Mało kto wie, że tzw. babciowe to nie tylko wsparcie dla rodziców małych dzieci, ale także realna szansa na dodatkowy dochód dla seniorów. Dzięki specjalnej umowie z rodzicami opiekunowie – najczęściej babcie lub dziadkowie – mogą otrzymywać 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością nawet 1900 zł. Co ważne, pieniądze te przysługują niezależnie od emerytury, a dodatkowo mogą podnieść jej wysokość.
Nowe świadczenie w ramach programu „Aktywny rodzic”
Program Aktywny rodzic działa od października 2024 roku i obejmuje trzy formy wsparcia: „Aktywnie w żłobku”, „Aktywnie w domu” oraz „Aktywni rodzice w pracy” – czyli tzw. babciowe. To właśnie ta ostatnia forma świadczenia może trafić do kieszeni seniorów.
Rodzice dzieci do 3. roku życia, którzy pracują zawodowo, mogą otrzymywać 1500 zł miesięcznie przez dwa lata. Jeśli ich dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności – kwota rośnie do 1900 zł. Co istotne, rodzice mogą zdecydować, że całość tego świadczenia trafi do osoby sprawującej faktyczną opiekę nad maluchem – np. babci lub dziadka.
Umowa z babcią lub dziadkiem. Jak to działa?
Aby pieniądze mogły trafić do seniora, wystarczy zawrzeć tzw. umowę uaktywniającą. To prosta umowa cywilna, na podstawie której senior podejmuje się opieki nad dzieckiem do lat trzech. Nie trzeba rejestrować działalności ani ponosić kosztów – umowę podpisuje się bezpośrednio z rodzicami dziecka.
W dokumencie określa się m.in. czas i miejsce opieki, liczbę dzieci, zakres obowiązków i wysokość wynagrodzenia. Dzięki temu senior, oprócz comiesięcznego wsparcia finansowego, zyskuje również opłacone składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe i zdrowotne.
Więcej niż tylko dodatek – sposób na wyższą emeryturę
Seniorzy, którzy już pobierają emeryturę, mogą dzięki umowie uaktywniającej zwiększyć jej wysokość. Składki odprowadzane w czasie sprawowania opieki wliczane są bowiem do podstawy emerytalnej, co pozwala wystąpić do ZUS o przeliczenie świadczenia. To oznacza, że „babciowe” nie tylko daje dodatkowe 1500 zł miesięcznie, ale również może poprawić sytuację finansową seniora na stałe.
Świadczenie wciąż mało znane
Choć program działa już od roku, wielu seniorów i rodziców wciąż o nim nie słyszało. A to duża strata – zwłaszcza w czasach rosnących kosztów życia. Dla osób starszych to sposób na aktywność zawodową i poprawę sytuacji materialnej, dla rodziców – bezpieczna i zaufana opieka nad dzieckiem.
Eksperci podkreślają, że świadczenie „babciowe” to jedno z najbardziej praktycznych narzędzi nowej polityki rodzinnej. Łączy korzyści finansowe, pokoleniową solidarność i realne wsparcie w codziennym życiu rodzin.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.