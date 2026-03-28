Nie tylko Lidl i Biedronka, Kaufland szaleje przed świętami byliśmy w sklepie na Fieldorfa, by sprawdzić, co sklep przygotował dla klientów
Tuż przed świętami trwa prawdziwa wojna cenowa między sieciami handlowymi. Tym razem jednak to nie Lidl i Biedronka przyciągają największą uwagę. Odwiedziliśmy Kaufland przy ulicy Fieldorfa w Warszawie i to, co zobaczyliśmy, może zaskoczyć wielu klientów.
Sklep wyraźnie postawił na agresywne promocje i gratisy.
Mocne promocje już od wejścia
Na półkach dominują intensywne, pomarańczowe oznaczenia, które trudno przeoczyć. Wiele produktów objęto akcjami typu:
trzeci produkt 100 procent taniej
2+2 gratis
1+1 gratis
drugi produkt nawet 60 procent taniej
To nie pojedyncze okazje. Takie oznaczenia pojawiają się praktycznie w każdej alejce.
Produkty codzienne w cenach, które przyciągają
Największe wrażenie robi to, że promocje obejmują nie tylko przekąski, ale też produkty pierwszej potrzeby.
Na miejscu znaleźliśmy między innymi:
margarynę Kasia w akcji 2+2 gratis, co realnie obniża cenę o połowę
orzechy Helio, gdzie trzeci produkt jest całkowicie darmowy
produkty dla dzieci jak kaszki Gerber czy musy BoboVita w promocjach 100 procent taniej na trzeci produkt
pieluchy i pieluchomajtki w ofercie 1+1 gratis
produkty kuchenne jak folie i papiery do pieczenia również objęte dużymi rabatami
To dokładnie te rzeczy, które trafiają do koszyków przed świętami najczęściej.
Zakupy za grosze i lojalność się opłaca
Szczególną uwagę zwracają promocje dla klientów korzystających z programu lojalnościowego.
Przykład:
frytki do piekarnika można było kupić praktycznie za 1 grosz przy spełnieniu warunków promocji
Takie oferty działają jak magnes i wyraźnie widać, że klienci z nich korzystają.
Strategia jasna: przyciągnąć przed świętami
Widać, że Kaufland nie chce zostać w tyle w przedświątecznym wyścigu. Sklep stawia na szerokie promocje obejmujące różne kategorie produktów, a nie tylko pojedyncze hity.
Dzięki temu można zrobić większe zakupy i realnie obniżyć rachunek.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli planujesz zakupy na święta, warto porównać oferty różnych sieci. Kaufland pokazuje, że można znaleźć bardzo konkurencyjne ceny, szczególnie przy większym koszyku.
Kluczowe jest jednak:
sprawdzanie warunków promocji
korzystanie z aplikacji lub karty lojalnościowej
planowanie zakupów tak, aby wykorzystać gratisy
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.