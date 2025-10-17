Nie unikniemy tego. Wchodzi w życie przełomowa zmiana dla całego kraju
Unia Europejska ogłosiła plan, który całkowicie odmieni sposób, w jaki płacimy za zakupy i usługi. Gotówka oraz tradycyjne karty płatnicze, z numerami i kodami widocznymi na plastikowym blankiecie, wkrótce odejdą do historii. W ich miejsce wejdą technologie biometryczne i cyfrowe rozwiązania zapewniające większe bezpieczeństwo oraz wygodę.
Nowa era płatności – cyfry znikają z kart
Bruksela przygotowuje kompleksową reformę systemu płatności. Do 2030 roku wszystkie karty bankowe zostaną pozbawione numerów, dat ważności czy kodów CVV. Na plastikowym kawałku widnieć będzie tylko nazwisko właściciela. Pozostałe dane zostaną przeniesione do systemów cyfrowych. Zakupy online odbywać się będą bez ręcznego wpisywania długich numerów – wystarczy e-mail, numer telefonu i potwierdzenie tożsamości w aplikacji bankowej.
Gotówka pod coraz większym nadzorem
Równolegle wprowadzane są ograniczenia dotyczące obrotu gotówkowego. Do 2027 roku zacznie obowiązywać zakaz płatności gotówką powyżej 10 tysięcy euro (około 43 tys. zł), a każda transakcja przekraczająca 3 tysiące euro będzie dodatkowo monitorowana. Co ważne, nowe przepisy obejmą nie tylko firmy, ale także transakcje prywatne. To oznacza koniec anonimowych, dużych rozliczeń gotówkowych między osobami fizycznymi.
Biometria zamiast PIN-u
Największa zmiana czeka nas podczas autoryzacji transakcji. Zamiast przepisywania kodów, klienci będą potwierdzali płatność odciskiem palca lub skanem twarzy. To rozwiązanie, znane jako „click to pay” i „tokenizacja”, zastępuje dane karty unikalnym kodem, bezużytecznym dla cyberprzestępców. Dzięki temu wycieki danych czy kradzież numerów kart przestaną być realnym zagrożeniem.
Bezpieczeństwo i wygoda
Eksperci podkreślają, że biometryczna autoryzacja jest szybsza, bezpieczniejsza i praktyczniejsza niż obecne metody. Znika konieczność noszenia przy sobie gotówki i kart, a ryzyko kradzieży fizycznych środków płatniczych spada niemal do zera. Transakcje będą trwały ułamki sekund, a konsumenci zyskają poczucie pełnej kontroli nad swoimi finansami.
Europa dołącza do światowych liderów
Unia Europejska, wprowadzając te zmiany, stawia na cyfryzację i bezpieczeństwo. Podobne rozwiązania od lat funkcjonują w Azji, szczególnie w Chinach, gdzie płatności mobilne i biometryczne zdominowały rynek. Teraz to samo czeka Europejczyków.
To nie jest pytanie „czy”, ale „kiedy” pożegnamy się z tradycyjnymi kartami i gotówką. Nadchodząca rewolucja finansowa zmieni codzienność każdego z nas – od robienia zakupów w sklepie, po opłacanie rachunków czy przelewy zagraniczne.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.