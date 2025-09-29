Nie uwierzysz, co kryje się w cynamonie. Wyniki badań to skandal!
Cynamon kojarzy się z aromatycznymi wypiekami i zdrowotnymi właściwościami, ale najnowsze badania Unii Europejskiej pokazują zupełnie inne oblicze tej przyprawy. Ponad połowa próbek dostępnych w sklepach okazała się fałszowana lub zanieczyszczona, a w niektórych wykryto nawet toksyczne substancje.
Cynamon pod lupą. Alarmujące wyniki unijnych badań
Cynamon od lat uchodzi za jedną z najcenniejszych przypraw – aromatyczną, zdrową i chętnie stosowaną w polskich kuchniach. Najnowszy raport przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej pokazuje jednak, że rzeczywistość jest dużo mniej optymistyczna. Okazuje się, że spora część produktów dostępnych w sklepach zawiera zanieczyszczenia, tańsze zamienniki, a nawet niebezpieczne dla zdrowia substancje.
Ponad połowa próbek nie spełnia norm
Badanie przeprowadziło Wspólne Centrum Badawcze (JRC), które zebrało 104 próbki cynamonu z dziesięciu krajów Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, Serbii i Sri Lanki. Wyniki zaskoczyły nawet ekspertów – aż 66% próbek nie spełniało unijnych norm jakości i bezpieczeństwa.
Najczęściej dochodziło do fałszowania droższego i delikatniejszego cynamonu cejlońskiego, który zastępowano tańszą odmianą cassia. Ta z kolei zawiera znacznie wyższe ilości kumaryny – związku, który w nadmiarze może być toksyczny dla wątroby.
Toksyczne dodatki i fałszywe składniki
W wielu przypadkach naruszenia były jeszcze poważniejsze. W 31 próbkach wykryto niebezpiecznie wysokie stężenie kumaryny, a w blisko 10% przekroczono dopuszczalne limity zawartości ołowiu. Niektóre produkty zawierały też zmielone liście, korzenie czy kwiaty zamiast kory drzewa cynamonowego.
Świadczy o tym m.in. nadmierna zawartość popiołu – aż 21% próbek zostało zdyskwalifikowanych właśnie z tego powodu. Eksperci nie mają wątpliwości: na rynku pojawia się coraz więcej przypraw, które tylko udają cynamon wysokiej jakości.
Potrzebne pilne działania
Raport JRC to ostrzeżenie nie tylko dla konsumentów, ale i dla organów odpowiedzialnych za kontrolę rynku spożywczego. Autorzy badań podkreślają, że konieczne jest wprowadzenie nowoczesnych metod analizy do standardowych procedur kontrolnych we wszystkich krajach UE.
Bez tego podrabiane przyprawy nadal będą trafiać do sklepów i kuchni Europejczyków. Eksperci ostrzegają, że tylko szybkie i precyzyjne badania pozwolą wychwycić nieprawidłowości i chronić zdrowie konsumentów przed niebezpiecznymi substancjami.
