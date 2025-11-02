Nie uwierzysz, co znaleźli celnicy w pociągu z Białorusi. Węgiel był tylko przykrywką!
Na granicy z Białorusią doszło do zaskakującego odkrycia. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Kuźnicy znaleźli pod warstwą węgla tysiące paczek papierosów bez akcyzy. Towar ukryty w wagonie towarowym miał być wart ponad 76 tysięcy złotych. Celnicy nie dali się jednak zwieść sprytnemu planowi przemytników – dzięki skanowi RTG udaremnili próbę przemytu, a sprawą zajęła się już prokuratura.
Na przejściu granicznym w Kuźnicy doszło do spektakularnego odkrycia. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili przemyt papierosów ukrytych pod warstwą węgla w jednym z wagonów pociągu towarowego z Białorusi. Skan RTG okazał się kluczowy – to właśnie dzięki niemu wykryto nieprawidłowości w obrazie jednego z wagonów, który – jak się później okazało – krył w sobie tysiące paczek nielegalnych wyrobów tytoniowych.
Podczas szczegółowej kontroli celnicy przeszukali podejrzany skład. Węgiel, który miał stanowić główny ładunek, okazał się jedynie przykrywką. Pod jego warstwą znajdowały się owinięte folią kartony, w których schowano łącznie 4,5 tysiąca paczek białoruskich papierosów. Według szacunków KAS, ich rynkowa wartość przekracza 76 tysięcy złotych.
Nagranie z akcji, udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową, pokazuje moment, w którym funkcjonariusze odkrywają kontrabandę. Czarne bryły węgla ustępują miejsca równym rzędom pudeł, szczelnie zapakowanych w folię. To kolejny przypadek przemytu na granicy polsko-białoruskiej, gdzie celnicy coraz częściej natrafiają na próby ukrycia nielegalnych towarów w dostawach surowców czy materiałów budowlanych.
Załoga pociągu została przesłuchana, a Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku wszczął postępowanie w sprawie przemytu. Funkcjonariusze nie wykluczają, że odkrycie ma związek z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem papierosami bez polskich znaków akcyzy.
Zdaniem ekspertów, to kolejny dowód na skuteczność nowoczesnych narzędzi kontroli granicznej. W ostatnich miesiącach systemy RTG i drony wykorzystywane przez KAS wielokrotnie doprowadzały do ujawnienia nielegalnych ładunków. Choć dla przemytników węgiel, drewno czy zboże mają być bezpieczną przykrywką, celnicy coraz częściej wygrywają ten wyścig z czasem – a granica wschodnia pozostaje jednym z najważniejszych frontów walki z przemytem w Europie.
