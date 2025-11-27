Nie uwierzysz w te ceny. Biedronka rzuciła hitowy sprzęt za grosze. Taki Black Friday jeszcze się nie zdarzył

27 listopada 2025 15:10 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Biedronka po raz kolejny zaskoczyła klientów, ogłaszając jedną z najbardziej agresywnych promocji w historii sieci. W ramach Black Week uczestnicy programu „Moja Biedronka” mogą kupić popularne ekspresy kapsułkowe w cenach obniżonych aż o 80 procent. Tak duża przecena sprawia, że sprzęt znika z półek w błyskawicznym tempie.

Fot. Warszawa w pigułce

Co się zmienia

Sieć zdecydowała się na wyprzedaż dwóch modeli ekspresów Delta Q, oferując je za ułamek ceny regularnej. To ruch, który ma przyciągnąć klientów polujących na okazje i wzmocnić pozycję Biedronki na rynku małego AGD. Rabaty są wyższe niż w poprzednich latach, kiedy akcje promocyjne obejmowały 75 procent zniżki lub vouchery na wartość urządzenia.

Fakty

  1. Rekordowa obniżka cen
    Podstawowy model Delta Q Qool Evolution, standardowo kosztujący 199 zł, można obecnie kupić za 39 zł. Wersja Mini milkQool, wyposażona w funkcję spieniania mleka, jest dostępna za 79 zł.

  2. Warunek udziału w promocji
    Z oferty mogą skorzystać jedynie posiadacze karty „Moja Biedronka”. Dodatkowo obowiązuje limit dwóch urządzeń dziennie dla jednego klienta.

  3. Promocja trwa tylko do 29 listopada
    Akcja jest ograniczona czasowo, ale może zakończyć się szybciej, jeśli zapasy zostaną wyczerpane. W poprzednich latach urządzenia znikały już pierwszego dnia.

  4. Strategiczny ruch sieci
    Tak duża przecena sprzętu ma zachęcić klientów do wejścia w system kapsułek Delta Q. Biedronka oferuje je w cenie ok. 1,25 zł za sztukę, a w ramach promotora „4 opakowania za 1 zł” koszt może spaść do ok. 0,95 zł za kapsułkę.

  5. Dwa modele do wyboru

    • Delta Q Qool Evolution – 19 barów ciśnienia, szybkie nagrzewanie, kompaktowa konstrukcja.

    • Delta Q Mini milkQool – dodatkowy spieniacz mleka, idealny dla fanów latte i cappuccino.

Co to oznacza dla Ciebie

  • To jedna z najtańszych okazji na rynku małego AGD w tym sezonie.

  • Jeśli od dawna planowałaś kupić ekspres, teraz możesz zrobić to praktycznie za symboliczną kwotę.

  • Rabaty obowiązują tylko z kartą „Moja Biedronka”, więc warto upewnić się, że masz ją aktywną.

  • Liczba urządzeń jest ograniczona – warto udać się do sklepu jak najszybciej.

Biedronka przygotowała promocję, która przebija wszystkie dotychczasowe akcje cenowe. Ekspresy Delta Q w cenach 39 i 79 zł to rzadko spotykana okazja, która przyciąga zarówno miłośników kawy, jak i łowców wyprzedaży. To zdecydowanie jeden z najmocniejszych hitów tegorocznego Black Friday.

