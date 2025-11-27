Nie uwierzysz w te ceny. Biedronka rzuciła hitowy sprzęt za grosze. Taki Black Friday jeszcze się nie zdarzył
Biedronka po raz kolejny zaskoczyła klientów, ogłaszając jedną z najbardziej agresywnych promocji w historii sieci. W ramach Black Week uczestnicy programu „Moja Biedronka” mogą kupić popularne ekspresy kapsułkowe w cenach obniżonych aż o 80 procent. Tak duża przecena sprawia, że sprzęt znika z półek w błyskawicznym tempie.
Co się zmienia
Sieć zdecydowała się na wyprzedaż dwóch modeli ekspresów Delta Q, oferując je za ułamek ceny regularnej. To ruch, który ma przyciągnąć klientów polujących na okazje i wzmocnić pozycję Biedronki na rynku małego AGD. Rabaty są wyższe niż w poprzednich latach, kiedy akcje promocyjne obejmowały 75 procent zniżki lub vouchery na wartość urządzenia.
Fakty
-
Rekordowa obniżka cen
Podstawowy model Delta Q Qool Evolution, standardowo kosztujący 199 zł, można obecnie kupić za 39 zł. Wersja Mini milkQool, wyposażona w funkcję spieniania mleka, jest dostępna za 79 zł.
-
Warunek udziału w promocji
Z oferty mogą skorzystać jedynie posiadacze karty „Moja Biedronka”. Dodatkowo obowiązuje limit dwóch urządzeń dziennie dla jednego klienta.
-
Promocja trwa tylko do 29 listopada
Akcja jest ograniczona czasowo, ale może zakończyć się szybciej, jeśli zapasy zostaną wyczerpane. W poprzednich latach urządzenia znikały już pierwszego dnia.
-
Strategiczny ruch sieci
Tak duża przecena sprzętu ma zachęcić klientów do wejścia w system kapsułek Delta Q. Biedronka oferuje je w cenie ok. 1,25 zł za sztukę, a w ramach promotora „4 opakowania za 1 zł” koszt może spaść do ok. 0,95 zł za kapsułkę.
-
Dwa modele do wyboru
-
Delta Q Qool Evolution – 19 barów ciśnienia, szybkie nagrzewanie, kompaktowa konstrukcja.
-
Delta Q Mini milkQool – dodatkowy spieniacz mleka, idealny dla fanów latte i cappuccino.
-
Co to oznacza dla Ciebie
-
To jedna z najtańszych okazji na rynku małego AGD w tym sezonie.
-
Jeśli od dawna planowałaś kupić ekspres, teraz możesz zrobić to praktycznie za symboliczną kwotę.
-
Rabaty obowiązują tylko z kartą „Moja Biedronka”, więc warto upewnić się, że masz ją aktywną.
-
Liczba urządzeń jest ograniczona – warto udać się do sklepu jak najszybciej.
Biedronka przygotowała promocję, która przebija wszystkie dotychczasowe akcje cenowe. Ekspresy Delta Q w cenach 39 i 79 zł to rzadko spotykana okazja, która przyciąga zarówno miłośników kawy, jak i łowców wyprzedaży. To zdecydowanie jeden z najmocniejszych hitów tegorocznego Black Friday.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.