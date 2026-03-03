Nie wpuścisz montera do mieszkania? Grozi Ci kara nawet 10 tys. zł i wyższe rachunki

W całej Polsce trwa wymiana urządzeń pomiarowych w blokach i kamienicach. To efekt wdrażania unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej. Dla wielu lokatorów oznacza to obowiązkową wizytę montera w mieszkaniu. Brak współpracy może skończyć się dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Nowe przepisy obejmą miliony mieszkań

Zmiany wynikają z unijnej dyrektywy o efektywności energetycznej, która została wprowadzona do polskiego prawa. Jej celem jest zapewnienie mieszkańcom dokładnych i częstszych informacji o zużyciu wody i ciepła.

Dotychczas odczyty liczników odbywały się zazwyczaj raz na pół roku lub raz w roku. Teraz standardem mają stać się urządzenia umożliwiające zdalny odczyt danych. Każdy nowo montowany wodomierz i podzielnik kosztów ogrzewania musi posiadać moduł radiowy.

Co ważne, do końca 2026 roku wszystkie starsze urządzenia bez funkcji zdalnego odczytu muszą zostać wymienione.

Kogo dotyczy obowiązek

Nowe regulacje obejmują przede wszystkim budynki wielolokalowe, w których ciepło i woda dostarczane są z centralnego źródła, na przykład z sieci miejskiej. To oznacza, że zmiany dotyczą większości bloków i kamienic w Polsce.

Lokatorzy będą otrzymywać częstsze informacje o zużyciu mediów. W niektórych budynkach rozliczenia mogą być przekazywane nawet co miesiąc. Ma to zwiększyć przejrzystość rachunków i ograniczyć spory dotyczące niedopłat.

Co grozi za odmowę

Mieszkańcy są informowani o terminach wizyt monterów. Koszt samej wymiany pokrywa zarządca nieruchomości, spółdzielnia lub przedsiębiorstwo wodociągowe.

Problem zaczyna się wtedy, gdy lokator odmawia wpuszczenia montera. W takiej sytuacji zarządca może zastosować rozliczenie ryczałtowe. W praktyce oznacza to naliczanie maksymalnych stawek, które mogą być nawet kilkukrotnie wyższe niż rzeczywiste zużycie.

Dodatkowo uporczywe utrudnianie wymiany licznika może skutkować grzywną sięgającą nawet 10 tysięcy złotych. W przypadku celowego uszkodzenia plomb lub ingerencji w urządzenie sprawa może trafić do sądu jako przestępstwo.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli mieszkasz w bloku lub kamienicy, przygotuj się na wizytę montera w najbliższych miesiącach. Warto sprawdzić wcześniej komunikaty spółdzielni lub wspólnoty i ustalić dogodny termin.

Przed wpuszczeniem pracownika do mieszkania należy zweryfikować jego tożsamość oraz upoważnienie. Nowe urządzenia mają przesyłać wyłącznie dane o stanie licznika, a sygnał radiowy jest szyfrowany.

Wymiana liczników z funkcją zdalnego odczytu trwa w całej Polsce i wynika z unijnych regulacji. Do końca 2026 roku stare urządzenia muszą zniknąć z budynków wielorodzinnych. Odmowa współpracy może oznaczać wysokie rachunki, a nawet grzywnę do 10 tysięcy złotych. Warto więc dopilnować formalności i uniknąć kosztownych problemów.

