„Nie wychodźcie bez potrzeby”. RCB wydało pilny alert dla mieszkańców. Możliwe przerwy w dostawie prądu
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert pogodowy dla mieszkańców Małopolski. Służby ostrzegają przed gwałtownymi burzami, intensywnymi opadami deszczu i możliwymi przerwami w dostawie energii elektrycznej. Komunikat trafił już do telefonów komórkowych mieszkańców regionu.
Sytuacja pogodowa ma być bardzo dynamiczna, a synoptycy ostrzegają, że warunki mogą szybko się pogarszać.
RCB ostrzega mieszkańców
W oficjalnym komunikacie opublikowanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa czytamy:
„Uwaga! Dziś (15.05) prognozowane burze z intensywnymi opadami deszczu. Unikaj otwartych przestrzeni. Nie parkuj pod drzewami. Możliwe przerwy w dostawie prądu”.
Alert został wysłany do odbiorców przebywających na terenie województwa małopolskiego.
Burze mogą być gwałtowne
Meteorolodzy ostrzegają przed silnymi opadami deszczu, lokalnymi podtopieniami oraz porywistym wiatrem. W czasie burz mogą pojawić się także wyładowania atmosferyczne i problemy z infrastrukturą energetyczną.
Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Kierowcy powinni unikać parkowania pod drzewami, ponieważ silny wiatr może łamać gałęzie i przewracać drzewa.
Niebezpiecznie może być także na terenach otwartych oraz w pobliżu rzek i lokalnych cieków wodnych.
Możliwe przerwy w dostawie prądu
RCB zwraca uwagę, że intensywne zjawiska pogodowe mogą powodować awarie energetyczne. Największe ryzyko dotyczy miejscowości, gdzie linie energetyczne przebiegają przez obszary leśne lub górskie.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. małopolskiego. pic.twitter.com/wQvzfVAx05
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) May 15, 2026
Mieszkańcy powinni przygotować latarki, powerbanki oraz naładować telefony komórkowe jeszcze przed nadejściem burz.
Służby apelują o ostrożność
Eksperci przypominają, by podczas burzy:
- unikać przebywania pod drzewami,
- nie chować się pod metalowymi konstrukcjami,
- zabezpieczyć przedmioty na balkonach i posesjach,
- śledzić komunikaty pogodowe oraz alerty RCB.
Synoptycy podkreślają, że sytuacja może zmieniać się bardzo szybko. W przypadku pogorszenia warunków pogodowych możliwe są kolejne ostrzeżenia dla następnych regionów kraju.
