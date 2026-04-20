Nie zapłacisz kartą? Paraliż w sklepach w całej Polsce. Nowy komunikat po awarii systemu

20 kwietnia 2026 13:13 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Jeszcze rano wielu klientów w Warszawie i innych miastach przeżyło niemiłe zaskoczenie przy kasie. Terminal odrzucał płatność, a zakupy trzeba było odkładać albo szukać gotówki. Awaria objęła znaczną część kraju i uderzyła w codzienne funkcjonowanie tysięcy osób.

Bankomat dużej sieci. Fot. Warszawa w Pigułce
Problemy z płatnościami w sklepach. Warszawa też odczuła skutki

Awaria dotyczyła systemu obsługi kart płatniczych jednego z największych operatorów w Polsce – Polcard. To właśnie on odpowiada za działanie wielu terminali, m.in. w popularnych sklepach i punktach usługowych.

Klienci zgłaszali, że nie dało się zapłacić kartą ani telefonem, niezależnie od banku czy rodzaju karty. Problemy pojawiały się w sklepach osiedlowych, sieciach handlowych, a także w punktach usługowych.

W Warszawie sytuacja była szczególnie odczuwalna – w godzinach porannych wiele osób nie mogło zapłacić za zakupy w drodze do pracy.

Operator wydał komunikat. Awaria została usunięta

Przed południem pojawiła się oficjalna informacja od operatora. Polcard potwierdził, że problem został zdiagnozowany i naprawiony.

Z przekazanego komunikatu wynika, że:

– system autoryzacji transakcji działa już prawidłowo
– płatności kartami powinny być realizowane bez zakłóceń
– operator przeprosił klientów za utrudnienia

Skala problemu była duża

Eksperci zwracają uwagę, że takie awarie mają szeroki zasięg, ponieważ dotyczą infrastruktury obsługującej tysiące terminali w całym kraju.

W praktyce oznaczało to, że w wielu sklepach nie działały płatności kartą niezależnie od banku. Klienci mogli zapłacić wyłącznie gotówką lub rezygnować z zakupów.

Co to oznacza dla Ciebie?

1. Zawsze miej przy sobie gotówkę

Nawet krótkie awarie mogą sparaliżować płatności elektroniczne.

2. Sprawdź, czy terminal działa
Jeśli płatność nie przechodzi, problem może dotyczyć całego systemu, a nie Twojej karty.

3. Nie panikuj przy kasie
Takie awarie zwykle są usuwane w ciągu kilku godzin.

4. Warszawa i duże miasta odczuwają to najmocniej
Największa liczba terminali oznacza też największe skutki awarii.

Dzisiejsza sytuacja pokazuje jedno – bezgotówkowa codzienność jest wygodna, ale nadal zależna od technologii. A ta, jak widać, potrafi zawieść w najmniej oczekiwanym momencie.

