Nie zgadniecie jaka jest największa siec pizzeri w Polece! Aż 16,5 miliona Polaków oszalało na punkcie ich pizzy.

Pepperoni króluje na polskich stołach

Wprowadzona do menu pod koniec 2024 roku pizza szybko zdobyła uznanie klientów szukających ciepłego posiłku w formacie convenience. Z danych ujawnionych przez firmę wynika, że najchętniej wybieranym wariantem smakowym jest Pepperoni – w samym 2025 roku Polacy sięgnęli po nią ponad 6 milionów razy. Pizza stała się idealnym rozwiązaniem dla osób szukających alternatywy dla tradycyjnego fast-foodu w porze obiadowej i wieczornej.

Rekordowy punkt na autostradzie A2

Analiza sprzedaży pokazuje ciekawe zjawisko dotyczące lokalizacji. Choć Żabki są na każdym rogu, jeden konkretny sklep wyróżnia się na tle całej Polski. Jest to punkt zlokalizowany przy autostradzie A2, w miejscu obsługi podróżnych (MOP). W tym jednym sklepie sprzedano łącznie 16 tysięcy sztuk włoskiego dania, co pokazuje, że pizza z powodzeniem zastępuje tradycyjne posiłki w trakcie podróży.

Kategoria Dane za rok 2025 (raport 2026) Łączna liczba sprzedanych pizz 16,5 mln sztuk Najpopularniejszy wariant Pepperoni (6 mln sztuk) Najlepszy punkt sprzedaży MOP przy autostradzie A2 (16 tys. sztuk)

Kiedy najczęściej jemy pizzę z Żabki?

Dane statystyczne wskazują, że pizza stała się ulubionym daniem weekendowym Polaków. Największe piki sprzedażowe odnotowywane są w soboty i niedziele, szczególnie w godzinach wieczornych. Model „pizzy w kilka minut” przyciąga osoby, które chcą cieszyć się smakiem restauracyjnego dania bez konieczności czekania na dostawę z pizzerii.

„Wynik 16,5 mln sztuk pokazuje, że Żabka skutecznie zagospodarowała lukę na rynku ciepłych posiłków. Pizza neapolitańska przestała być ciekawostką, a stała się fundamentem oferty gastronomicznej, dorównując popularnością legendarnym już hot-dogom” – czytamy w analizie Business Insider.

Ciekawostka: Rekordowe zamówienie na Pyszne.pl

Przy okazji podsumowania trendów pizzowych, wspomniano o rekordowym zamówieniu złożonym w Warszawie za pośrednictwem platformy Pyszne.pl. Jednorazowy rachunek za pizzę opiewał na kwotę 3158 zł, co pokazuje, że miłość Polaków do tego dania nie zna granic (ani cenowych, ani ilościowych).

Artykuł opracowany na podstawie komunikatu sieci Żabka oraz publikacji Business Insider Polska.