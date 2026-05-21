Nie zgłosisz tego formularza i zapłacisz fortunę. Fiskus kontroluje twoje przelewy
Jeden przelew i skarbówka może zapukać do drzwi. Fiskus zwraca uwagę na te transakcje
Przelewy między członkami rodziny wydają się czymś całkowicie naturalnym. Rodzice pomagają dzieciom, partnerzy wspierają się finansowo, a bliscy pożyczają sobie pieniądze bez większych formalności. Problem pojawia się wtedy, gdy urząd skarbowy zaczyna interesować się taką transakcją. Eksperci przypominają, że nawet zwykły przelew może uruchomić obowiązki podatkowe, a brak jednego dokumentu bywa bardzo kosztowny.
Rodzina według prawa wygląda inaczej niż w codziennym życiu
Wiele osób zakłada, że skoro pieniądze pochodzą od bliskiej osoby, urząd skarbowy nie będzie miał żadnych zastrzeżeń. Tymczasem przepisy podatkowe bardzo precyzyjnie określają, kto należy do najbliższej rodziny i jakie obowiązki wiążą się z przekazywaniem pieniędzy.
Dla fiskusa znaczenie ma przede wszystkim stopień pokrewieństwa. To właśnie od niego zależy wysokość limitów oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego.
Najkorzystniejsze zasady dotyczą tzw. zerowej grupy podatkowej, do której zaliczają się między innymi:
– rodzice,
– dzieci,
– małżonkowie,
– rodzeństwo,
– dziadkowie,
– wnuki.
W przypadku dalszej rodziny lub znajomych obowiązują już znacznie bardziej rygorystyczne limity.
Nie liczy się tylko kwota. Ważna jest również forma przekazania pieniędzy
Eksperci podkreślają, że samo przesłanie pieniędzy nie zawsze wystarcza, by uniknąć problemów z fiskusem.
Ogromne znaczenie ma sposób przekazania środków.
Przelew bankowy lub przekaz pocztowy pozwalają udokumentować transakcję i skorzystać z przewidzianych przez przepisy zwolnień.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku gotówki. Jeśli pieniądze zostały przekazane „do ręki”, urząd może zakwestionować prawo do ulgi podatkowej.
To właśnie dlatego specjaliści radzą, by większe pożyczki i darowizny zawsze wykonywać przelewem.
Po przekroczeniu limitu pojawia się obowiązek zgłoszenia
Kluczowe znaczenie mają konkretne limity określone w przepisach.
W przypadku pożyczek od najbliższej rodziny obowiązuje kwota 9 637 zł w ciągu pięciu lat od jednej osoby.
Jeśli limit nie zostanie przekroczony, nie trzeba składać żadnych formularzy ani płacić podatku.
Sytuacja zmienia się jednak natychmiast po przekroczeniu tej granicy.
Przykładowo pożyczka w wysokości 15 tys. zł od rodzica wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego na formularzu PCC-3 w ciągu 14 dni.
Po dopełnieniu formalności podatek nadal może wynosić 0 zł, ale brak zgłoszenia otwiera drogę do problemów.
Fiskus może naliczyć wysoką karę
Jeżeli urząd skarbowy wykryje niezgłoszoną pożyczkę lub darowiznę podczas kontroli, konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe.
Standardowa stawka podatku od pożyczki wynosi 0,5 proc., jednak w przypadku wykrycia niezgłoszonej transakcji fiskus może zastosować sankcyjną stawkę aż 20 proc.
Przy pożyczce na poziomie 20 tys. zł oznacza to nawet 4 tys. zł kary.
Jeszcze bardziej rygorystyczne przepisy dotyczą pieniędzy pochodzących od osób spoza najbliższej rodziny. W takim przypadku limit zwolnienia wynosi jedynie 1 tys. zł.
Skarbówka coraz dokładniej analizuje przelewy
Eksperci przypominają, że urzędy skarbowe coraz uważniej analizują przepływy pieniędzy na rachunkach bankowych.
Szczególną uwagę zwracają duże lub nietypowe przelewy, które nie mają pokrycia w oficjalnie deklarowanych dochodach.
W razie wątpliwości urząd może poprosić podatnika o wyjaśnienia i dokumenty potwierdzające źródło środków.
W praktyce oznacza to, że nawet rodzinne wsparcie finansowe powinno być odpowiednio udokumentowane.
Co to oznacza dla Ciebie?
Większe przelewy od rodziny lub znajomych nie zawsze są neutralne podatkowo.
Kluczowe znaczenie mają limity, termin zgłoszenia oraz sposób przekazania pieniędzy.
Brak formularza, przekroczenie limitu lub przekazanie gotówki zamiast przelewu mogą sprawić, że fiskus naliczy podatek i dodatkowe sankcje.
Przed przekazaniem większej kwoty warto więc sprawdzić obowiązujące przepisy i zadbać o odpowiednią dokumentację.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.