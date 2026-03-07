Nie złożysz tego oświadczenia, rachunki za prąd mogą eksplodować. Polacy mają coraz mniej czasu

Tysiące firm i gospodarstw rolnych mogą wkrótce dostać znacznie wyższe rachunki za energię elektryczną. Powód jest zaskakująco prosty: brak jednego dokumentu. Sprzedawcy energii przypominają, że jeśli odbiorcy nie złożą odpowiedniego oświadczenia, ich rachunki zostaną przeliczone według wyższych stawek.

W praktyce oznacza to konieczność dopłaty nawet kilku lub kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Bez dokumentu tańszy prąd przepada

Chodzi o osoby i firmy, które w drugiej połowie 2024 roku korzystały z ustawowo ograniczonej ceny energii elektrycznej. Wówczas wprowadzono specjalny mechanizm ochronny, który pozwalał płacić mniej za prąd mimo rosnących kosztów energii na rynku.

W wielu przypadkach maksymalna cena wynosiła 693 zł za megawatogodzinę.

Teraz sprzedawcy energii wymagają potwierdzenia, że odbiorca rzeczywiście miał prawo korzystać z tej preferencyjnej stawki.

Kogo dotyczy obowiązek

Dokument muszą złożyć przede wszystkim:

  • mikroprzedsiębiorcy

  • mali i średni przedsiębiorcy

  • rolnicy

Obowiązek dotyczy tych podmiotów, które w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku korzystały z ceny maksymalnej energii elektrycznej.

Informacja o otrzymanej pomocy musi zostać przekazana bezpośrednio do sprzedawcy prądu.

Dlaczego wymagane jest oświadczenie

Preferencyjna cena energii była traktowana jako forma pomocy publicznej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej każda taka pomoc musi być odpowiednio udokumentowana.

Dlatego dostawcy energii nie mogą pozostawić sprawy bez formalnego potwierdzenia. Oświadczenie jest dowodem, że odbiorca spełniał warunki do skorzystania z tańszego prądu.

Brak dokumentu oznacza, że pomoc zostanie uznana za nienależną.

Grozi korekta rachunków

Największy problem pojawi się wtedy, gdy dokument nie zostanie złożony w terminie. W takiej sytuacji sprzedawca energii ma prawo przeliczyć wcześniejsze rozliczenia według standardowych stawek wynikających z umowy.

Te ceny są znacznie wyższe niż obowiązująca wcześniej cena maksymalna.

W efekcie przedsiębiorcy i rolnicy mogą otrzymać korektę rachunków i zostać zobowiązani do dopłaty różnicy. W skrajnych przypadkach może chodzić o bardzo wysokie kwoty.

Jak złożyć oświadczenie

Dokument należy przekazać swojemu sprzedawcy energii elektrycznej. W większości przypadków można zrobić to na kilka sposobów:

  • przez formularz online

  • e-mailem

  • listownie

  • w punkcie obsługi klienta

Procedura jest zazwyczaj szybka i zajmuje kilka minut, jednak odkładanie jej na później może skończyć się bardzo kosztowną korektą rachunków.

Co to oznacza dla odbiorców energii

Eksperci podkreślają, że wielu przedsiębiorców wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego obowiązku. Tymczasem sprzedawcy energii coraz częściej wysyłają przypomnienia, bo brak dokumentu automatycznie uruchomi procedurę przeliczenia rachunków.

Dlatego osoby, które korzystały z preferencyjnej ceny prądu w 2024 roku, powinny jak najszybciej sprawdzić, czy złożyły wymagane oświadczenie. W przeciwnym razie rachunki za energię mogą okazać się znacznie wyższe, niż się spodziewali.

