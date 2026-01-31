Nie żyją 2 osoby. RCB wydaje pilny komunikat. Miliony Polaków w niebezpieczeństwie

31 stycznia 2026 11:57 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Kolejna tragedia związana z zatruciem tlenkiem węgla. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że tylko jednego dnia dwie osoby straciły życie w wyniku zaczadzenia. Służby apelują o ostrożność i przypominają, że czad jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ nie da się go wykryć ludzkimi zmysłami.

Fot. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Dlaczego czad jest tak groźny
Tlenek węgla to bezwonny i bezbarwny gaz, który powstaje podczas niepełnego spalania paliw. Nie ma zapachu, koloru ani smaku, dlatego osoby narażone często nie zdają sobie sprawy z zagrożenia aż do momentu utraty przytomności. Nawet krótka ekspozycja na wysokie stężenie może prowadzić do śmierci.

Najczęściej do zatruć dochodzi w sezonie grzewczym, gdy używane są piece, kominki, kuchenki gazowe lub inne urządzenia z otwartym źródłem ognia.

Gdzie ryzyko jest największe
Szczególnie niebezpieczne są mieszkania z niesprawną wentylacją, niedrożnymi przewodami kominowymi lub źle działającymi urządzeniami grzewczymi. Zagrożenie rośnie także w łazienkach z piecykami gazowymi oraz w pomieszczeniach, które są szczelnie zamykane i rzadko wietrzone.

RCB podkreśla, że nawet nowoczesne instalacje mogą stać się źródłem zagrożenia, jeśli nie są regularnie kontrolowane.

Jak chronić siebie i bliskich
Najskuteczniejszym zabezpieczeniem przed czadem jest montaż czujnika tlenku węgla. To niewielkie urządzenie może uratować życie, alarmując o niebezpiecznym stężeniu gazu, zanim dojdzie do tragedii. RCB apeluje, by czujniki były instalowane wszędzie tam, gdzie używane są urządzenia grzewcze z otwartym płomieniem.

Równie ważne są regularne przeglądy instalacji grzewczych i kominowych oraz dbanie o sprawną wentylację. Nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych ani ignorować objawów mogących świadczyć o zatruciu.

Objawy, których nie wolno lekceważyć
Pierwsze symptomy zatrucia czadem bywają mylące. Mogą przypominać zwykłe przemęczenie lub grypę. Najczęściej pojawiają się bóle głowy, zawroty, osłabienie, nudności oraz problemy z koncentracją. W cięższych przypadkach dochodzi do zaburzeń oddychania, drgawek i utraty przytomności.

W każdej sytuacji podejrzenia zatrucia należy natychmiast opuścić pomieszczenie i wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer 112.

Co to oznacza dla czytelnika
Ta tragedia pokazuje, że zagrożenie czadem jest realne i dotyczy każdego, kto korzysta z urządzeń grzewczych. Czujnik tlenku węgla to niewielki wydatek w porównaniu z ceną, jaką może być ludzkie życie. Warto sprawdzić swoje mieszkanie jeszcze dziś.

Dwie kolejne ofiary czadu to dramatyczne przypomnienie, że ten gaz nie wybacza błędów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o montaż czujników i zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. W sezonie grzewczym czujność może zdecydować o życiu lub śmierci.

