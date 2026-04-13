Nie żyją dwie osoby. Nagranie z tragicznego wypadku w Łomiankach trafiło do sieci

13 kwietnia 2026 19:57 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Śledczy pracują nad wyjaśnieniem dramatycznego wypadku w Łomiankach, w którym zginęły dwie osoby. W sprawie pojawiły się nowe ustalenia, a kluczowe znaczenie może mieć jeden szczegół, który zwrócił uwagę policji.

Fot. OSP Łomianki

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 7. W wyniku zderzenia kilku pojazdów życie straciły dwie osoby, a jedna w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Od pierwszych chwil sprawą zajmują się policjanci działający pod nadzorem prokuratury.

Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogli widzieć przebieg wypadku lub posiadają nagrania z kamer samochodowych. Każda informacja może pomóc w odtworzeniu dokładnych okoliczności zdarzenia.

Szczególne znaczenie może mieć wątek czerwonego samochodu, który znajdował się w pobliżu miejsca wypadku. Policja próbuje ustalić jego rolę i dotrzeć do osób, które mogły nim podróżować lub znajdowały się w jego pobliżu w chwili zdarzenia.

Nowe ustalenia wskazują również, że jeden z pojazdów mógł oddalić się z miejsca wypadku bezpośrednio po zdarzeniu. Informacja ta pojawiła się dopiero na późniejszym etapie działań i może mieć istotne znaczenie dla całego śledztwa.

W nocy funkcjonariusze wytypowali konkretny pojazd i ustalili jego lokalizację. Zatrzymano dwie osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Samochód zostanie poddany szczegółowym badaniom przez specjalistów z laboratorium kryminalistycznego.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i w najbliższym czasie spodziewane są kolejne informacje. Prokuratura zapowiada przedstawienie dalszych ustaleń, które mogą rzucić nowe światło na przebieg tego tragicznego zdarzenia.

Jeśli przejeżdżałeś w tym czasie trasą S7 w rejonie Łomianek lub posiadasz nagranie z tego odcinka, możesz pomóc śledczym. Nawet drobny szczegół może okazać się kluczowy. Sprawa śmiertelnego wypadku w Łomiankach wciąż jest wyjaśniana. Nowy trop związany z czerwonym autem oraz zatrzymania mogą przybliżyć śledczych do ustalenia pełnego przebiegu tej tragedii.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

