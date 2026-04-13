Nie żyją dwie osoby. Nagranie z tragicznego wypadku w Łomiankach trafiło do sieci
Śledczy pracują nad wyjaśnieniem dramatycznego wypadku w Łomiankach, w którym zginęły dwie osoby. W sprawie pojawiły się nowe ustalenia, a kluczowe znaczenie może mieć jeden szczegół, który zwrócił uwagę policji.
Nagranie z tragedii w Łomiankach (DK7).
Tak wyglądała tragiczna niedziela na wiadukcie nad ul. Brukową, gdzie dwie osoby nie żyją.
Na filmie widać moment, w którym Toyota zostaje wyrzucona na przeciwległy pas.
Świetna reakcja kierowcy BMW być może uratowała jego życie. pic.twitter.com/R61Obj46jp
— 𝚂𝚔𝚗𝚎𝚛𝚞𝚜 (@sknerus_) April 13, 2026
Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 7. W wyniku zderzenia kilku pojazdów życie straciły dwie osoby, a jedna w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Od pierwszych chwil sprawą zajmują się policjanci działający pod nadzorem prokuratury.
Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogli widzieć przebieg wypadku lub posiadają nagrania z kamer samochodowych. Każda informacja może pomóc w odtworzeniu dokładnych okoliczności zdarzenia.
Szczególne znaczenie może mieć wątek czerwonego samochodu, który znajdował się w pobliżu miejsca wypadku. Policja próbuje ustalić jego rolę i dotrzeć do osób, które mogły nim podróżować lub znajdowały się w jego pobliżu w chwili zdarzenia.
Nowe ustalenia wskazują również, że jeden z pojazdów mógł oddalić się z miejsca wypadku bezpośrednio po zdarzeniu. Informacja ta pojawiła się dopiero na późniejszym etapie działań i może mieć istotne znaczenie dla całego śledztwa.
W nocy funkcjonariusze wytypowali konkretny pojazd i ustalili jego lokalizację. Zatrzymano dwie osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Samochód zostanie poddany szczegółowym badaniom przez specjalistów z laboratorium kryminalistycznego.
Śledztwo ma charakter rozwojowy i w najbliższym czasie spodziewane są kolejne informacje. Prokuratura zapowiada przedstawienie dalszych ustaleń, które mogą rzucić nowe światło na przebieg tego tragicznego zdarzenia.
Jeśli przejeżdżałeś w tym czasie trasą S7 w rejonie Łomianek lub posiadasz nagranie z tego odcinka, możesz pomóc śledczym. Nawet drobny szczegół może okazać się kluczowy. Sprawa śmiertelnego wypadku w Łomiankach wciąż jest wyjaśniana. Nowy trop związany z czerwonym autem oraz zatrzymania mogą przybliżyć śledczych do ustalenia pełnego przebiegu tej tragedii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.