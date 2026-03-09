Nie żyje 14-letnia dziewczyna, nastolatkowie walczą o zdrowie po dramatycznym wypadku

Autor: Anna Szkutnik

Do tragicznego wypadku drogowego doszło w niedzielny wieczór w miejscowości Mąkolin w powiecie płockim. Informację o zdarzeniu przekazała Komenda Miejska Policji w Płocku. W wypadku uczestniczyło pięcioro bardzo młodych ludzi. Niestety jedna osoba zginęła.

Do zdarzenia doszło około godziny 19:30.

Samochód dachował na łuku drogi

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 18-letni kierowca samochodu marki BMW najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi. Auto zjechało z jezdni, po czym dachowało.

W samochodzie podróżowało łącznie pięć osób – kierowca oraz czterech nastoletnich pasażerów.

Niestety w wyniku wypadku doszło do tragedii.

Nie żyje 14-letnia dziewczyna

Służby ratunkowe natychmiast rozpoczęły walkę o życie jednej z pasażerek. Pomimo prowadzonej reanimacji nie udało się uratować 14-letniej dziewczyny.

Cztery pozostałe osoby zostały ranne i trafiły pod opiekę lekarzy.

Śmigłowce LPR na miejscu

Na miejsce skierowano duże siły ratunkowe. Dwie najciężej ranne osoby zostały przetransportowane do szpitali śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozostali poszkodowani trafili do placówek medycznych karetkami.

Policja poinformowała również, że 18-letni kierowca był trzeźwy.

Droga zablokowana, trwa śledztwo

W miejscu wypadku droga została całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci oraz służby ratunkowe, które zabezpieczają teren i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.

Śledczy będą teraz analizować, co doprowadziło do tego dramatycznego wypadku, w którym życie straciła młoda dziewczyna, a kilku nastolatków zostało ciężko rannych.

