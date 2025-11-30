Nie żyje 30-letni influencer fitnesu. Trenował ekstremalnie i jadł 10 tysięcy kalorii dziennie. Zmarł nagle

30 listopada 2025 17:02 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Świat mediów społecznościowych obiegła wstrząsająca informacja o śmierci 30-letniego Dmitrija Nujanzina – influencera, trenera i blogera fitness z Orenburga. Mężczyzna był znany z publikowania intensywnych treningów oraz ekstremalnych eksperymentów żywieniowych, którymi regularnie dzielił się ze swoimi obserwatorami.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jak potwierdzają rosyjskie media, Nujanzin zmarł nagle z powodu zatrzymania akcji serca. Tragedia wydarzyła się w chwili, gdy influencer planował gwałtownie zwiększyć masę ciała i stosował specjalnie przygotowaną, bardzo obciążającą dietę.

Dieta 10 tysięcy kalorii dziennie. Ekstremalny plan, który miał „przyspieszyć progres”

W ostatnich tygodniach Nujanzin dokumentował swoje wyzwanie: szybkie przybranie na wadze poprzez spożywanie nawet 10 tysięcy kalorii dziennie. Na nagraniach prezentował ogromne porcje jedzenia, tłuste potrawy i wysokokaloryczne przekąski. Twierdził, że intensywna dieta pozwoli mu osiągnąć spektakularne efekty treningowe.

Materiałami dzielił się codziennie, a wielu obserwatorów wyrażało zarówno uznanie, jak i obawy. Mimo rosnącej popularności, eksperci przestrzegali przed tak radykalnymi zmianami żywieniowymi, które mogą być ogromnym obciążeniem dla serca i całego organizmu.

Nagła śmierć 30-latka. Zatrzymanie akcji serca przyszło niespodziewanie

Według przekazanych informacji Nujanzin zmarł na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Bliscy oraz lokalne media potwierdziły, że do tragedii doszło bardzo szybko, a mężczyzny nie udało się uratować.

Jego śmierć ponownie wywołała dyskusję o konsekwencjach ekstremalnych diet oraz presji, jaką influencerzy fitnessu często odczuwają, by wyróżniać się radykalnym stylem życia i prezentować „efekty za wszelką cenę”.

Eksperci alarmują: ekstremalne diety to ryzyko, nie droga do zdrowia

Specjaliści podkreślają, że nagłe i ogromne zwiększenie kalorii może przeciążyć serce, układ krążenia oraz wątrobę. Podobnie intensywny wysiłek fizyczny, połączony z niestandardowym schematem żywieniowym, może prowadzić do nieodwracalnych powikłań.

Śmierć Dmitrija stała się tragicznym przykładem, jak niebezpieczne bywają radykalne metody stosowane dla szybkiego rozwoju sylwetki – zwłaszcza gdy są inspirowane trendami z internetu.

Dmitrij Nujanzin, znany influencer i trener fitness, zmarł w wieku 30 lat po stosowaniu diety o skrajnie wysokiej kaloryczności. Jego nagła śmierć poruszyła wielu obserwatorów i ponownie postawiła pytania o bezpieczeństwo ekstremalnych planów treningowo-żywieniowych. To historia, która przypomina, że zdrowie nie znosi eksperymentów i ma swoje granice.

