Nie żyje 30-letni influencer fitnesu. Trenował ekstremalnie i jadł 10 tysięcy kalorii dziennie. Zmarł nagle
Świat mediów społecznościowych obiegła wstrząsająca informacja o śmierci 30-letniego Dmitrija Nujanzina – influencera, trenera i blogera fitness z Orenburga. Mężczyzna był znany z publikowania intensywnych treningów oraz ekstremalnych eksperymentów żywieniowych, którymi regularnie dzielił się ze swoimi obserwatorami.
Jak potwierdzają rosyjskie media, Nujanzin zmarł nagle z powodu zatrzymania akcji serca. Tragedia wydarzyła się w chwili, gdy influencer planował gwałtownie zwiększyć masę ciała i stosował specjalnie przygotowaną, bardzo obciążającą dietę.
Dieta 10 tysięcy kalorii dziennie. Ekstremalny plan, który miał „przyspieszyć progres”
W ostatnich tygodniach Nujanzin dokumentował swoje wyzwanie: szybkie przybranie na wadze poprzez spożywanie nawet 10 tysięcy kalorii dziennie. Na nagraniach prezentował ogromne porcje jedzenia, tłuste potrawy i wysokokaloryczne przekąski. Twierdził, że intensywna dieta pozwoli mu osiągnąć spektakularne efekty treningowe.
Materiałami dzielił się codziennie, a wielu obserwatorów wyrażało zarówno uznanie, jak i obawy. Mimo rosnącej popularności, eksperci przestrzegali przed tak radykalnymi zmianami żywieniowymi, które mogą być ogromnym obciążeniem dla serca i całego organizmu.
Nagła śmierć 30-latka. Zatrzymanie akcji serca przyszło niespodziewanie
Według przekazanych informacji Nujanzin zmarł na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Bliscy oraz lokalne media potwierdziły, że do tragedii doszło bardzo szybko, a mężczyzny nie udało się uratować.
Jego śmierć ponownie wywołała dyskusję o konsekwencjach ekstremalnych diet oraz presji, jaką influencerzy fitnessu często odczuwają, by wyróżniać się radykalnym stylem życia i prezentować „efekty za wszelką cenę”.
Eksperci alarmują: ekstremalne diety to ryzyko, nie droga do zdrowia
Specjaliści podkreślają, że nagłe i ogromne zwiększenie kalorii może przeciążyć serce, układ krążenia oraz wątrobę. Podobnie intensywny wysiłek fizyczny, połączony z niestandardowym schematem żywieniowym, może prowadzić do nieodwracalnych powikłań.
Dmitrij Nujanzin (30) – 🇷🇺 influencer, bloger i trener fitnessu z Orenburga. Mężczyzna zamierzał szybko przybrać na wadze i stosował w ostatnim czasie dietę 10.000 kalorii, zaś swoim jadłospisem dzielił się w mediach społecznościowych. Zmarł na skutek zatrzymania akcji serca. pic.twitter.com/4ir3wx3rjI
— Kto umarł? (@KtoUmarl) November 29, 2025
Śmierć Dmitrija stała się tragicznym przykładem, jak niebezpieczne bywają radykalne metody stosowane dla szybkiego rozwoju sylwetki – zwłaszcza gdy są inspirowane trendami z internetu.
Dmitrij Nujanzin, znany influencer i trener fitness, zmarł w wieku 30 lat po stosowaniu diety o skrajnie wysokiej kaloryczności. Jego nagła śmierć poruszyła wielu obserwatorów i ponownie postawiła pytania o bezpieczeństwo ekstremalnych planów treningowo-żywieniowych. To historia, która przypomina, że zdrowie nie znosi eksperymentów i ma swoje granice.
