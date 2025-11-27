Nie żyje Agnieszka Maciąg. Odeszła w wieku 56 lat. Jej mąż przekazał poruszające słowa

27 listopada 2025

Smutna informacja obiegła dziś media. W wieku 56 lat zmarła Agnieszka Maciąg, modelka, autorka i popularna osobowość, której książki i działalność przez lata inspirowały tysiące Polek i Polaków. Informację o jej śmierci przekazał mąż, publikując przejmujący wpis w mediach społecznościowych.

Poruszające pożegnanie męża

Mąż Agnieszki Maciąg poinformował, że jego żona odeszła dziś rano. W krótkim wpisie podkreślił, jak wielkie znaczenie miała w jego życiu:

„Dziś odeszła osoba, która była światłem mojego świata. Wniosła do naszego domu miłość, spokój i poczucie sensu. Jej obecność dawała mi siłę i nadzieję. Jej radość, dobro i ciepło pozostaną ze mną na zawsze”.

Jego słowa wywołały ogromne poruszenie. W komentarzach zaczęły pojawiać się setki kondolencji i wyrazów wsparcia od internautów, znajomych i czytelników.

Kim była Agnieszka Maciąg

Agnieszka Maciąg przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek. Występowała na wybiegach, w kampaniach reklamowych, a później zwróciła się w stronę twórczości i rozwoju osobistego. Wydała wiele książek, w których łączyła tematykę codzienności, duchowości i harmonii w życiu. Dla wielu jej publikacje były inspiracją i wsparciem w trudnych momentach.

Reakcje internautów

Pod wpisem o śmierci pojawiły się tysiące komentarzy. Wśród nich znalazły się wspomnienia osób, które znały Maciąg z jej działalności publicznej:

„Pani Agnieszka była dla mnie ważną postacią. Jej książki pomagały mi w wielu chwilach. Dziękuję za dobro, które wnosiła i za jej niezwykłą życzliwość”, napisała jedna z komentujących osób.

Wielu internautów podkreśla także jej empatię, otwartość i dużą chęć wspierania innych.

Wspomnienie osoby, która zostawiła ślad

Agnieszka Maciąg przez lata była obecna w polskim życiu publicznym. Jej działalność, książki i aktywność w mediach społecznościowych sprawiły, że dla wielu stała się ważnym głosem i źródłem inspiracji. Jej odejście pozostawia ogromną pustkę u bliskich i osób, które czerpały z jej twórczości.

