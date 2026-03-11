Nie żyje aktorka znana z „Na Wspólnej”. Jej głos znały miliony widzów

11 marca 2026 21:34 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Środowisko filmowe i telewizyjne żegna Elżbietę Gaertner, aktorkę znaną widzom między innymi z serialu „Na Wspólnej”. Artystka zmarła 10 marca 2025 roku w wieku 83 lat. Informację o jej śmierci przekazał portal filmpolski.pl, a później potwierdziły ją także serwisy zajmujące się polskim dubbingiem.

fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Choć wielu widzów pamięta ją z ról telewizyjnych, Gaertner przez dekady była przede wszystkim jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego dubbingu.

Znana widzom z serialu „Na Wspólnej”

Telewidzowie mogli zobaczyć Elżbietę Gaertner w serialu „Na Wspólnej”, gdzie wcielała się w postać Ireny, matki Ewy Ostrowskiej granej przez Ewę Gawryluk. Jej bohaterka pojawiała się w wątku rodzinnym jednej z głównych postaci produkcji.

Ostatnie sceny z udziałem aktorki widzowie mogli oglądać w 2023 roku. W serialowej historii jej postać zmagała się z chorobą Alzheimera, co było jednym z bardziej poruszających wątków tej produkcji.

Gaertner pojawiała się także w innych serialach telewizyjnych, między innymi w „Prawie Agaty” oraz w popularnej produkcji „Kasia i Tomek”.

Zobacz również:

Kariera trwająca ponad pół wieku

Elżbieta Gaertner urodziła się w 1942 roku. Aktorstwa uczyła się w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, jednej z najważniejszych uczelni artystycznych w Polsce.

Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę na scenach teatralnych. Na początku kariery występowała w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Później związała się z warszawskimi scenami, gdzie grała między innymi w Teatrze Powszechnym, Teatrze Narodowym oraz w Teatrze Na Woli.

Przez wiele lat była cenioną aktorką teatralną, która współtworzyła liczne spektakle i produkcje sceniczne.

Legenda polskiego dubbingu

Największą popularność przyniosła jej jednak praca przy dubbingu. Jej głos można było usłyszeć w wielu znanych produkcjach filmowych i animowanych.

Polscy widzowie mogli rozpoznać ją w takich tytułach jak „Harry Potter”, „Kung Fu Panda”, „Stuart Malutki”, „Madagaskar 2”, „Dawno temu w trawie” czy „Czarownica”. Użyczała również głosu w grze komputerowej „Wiedźmin”.

Dzięki tym rolom jej głos towarzyszył kolejnym pokoleniom widzów, choć wielu z nich nie zawsze wiedziało, kto stoi za znanymi postaciami z ekranu.

Co to oznacza dla widzów

Odejście Elżbiety Gaertner to strata dla polskiego środowiska aktorskiego i dubbingowego. Artystka przez dekady współtworzyła zarówno teatr, jak i telewizję oraz polskie wersje językowe światowych produkcji.

Jej dorobek pozostaje jednak obecny w filmach, serialach i grach, które nadal oglądają i poznają kolejne pokolenia widzów.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl