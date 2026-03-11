Nie żyje aktorka znana z „Na Wspólnej”. Jej głos znały miliony widzów
Środowisko filmowe i telewizyjne żegna Elżbietę Gaertner, aktorkę znaną widzom między innymi z serialu „Na Wspólnej”. Artystka zmarła 10 marca 2025 roku w wieku 83 lat. Informację o jej śmierci przekazał portal filmpolski.pl, a później potwierdziły ją także serwisy zajmujące się polskim dubbingiem.
W wieku 83 lat zmarła ELŻBIETA GAERTNER, aktorka filmowa, teatralna i dubbingowa.
Królowa w „Dawno temu w trawie”, Babcia Smith w „My Little Pony”, Kartofelia w „Czarownicy”, a także użyczyła głosu setkom mniejszych i większych postaci w wielu dubbingach. pic.twitter.com/ZxRDo65m4N
— Radosław Koch (@radziokoch) March 10, 2026
Choć wielu widzów pamięta ją z ról telewizyjnych, Gaertner przez dekady była przede wszystkim jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego dubbingu.
Znana widzom z serialu „Na Wspólnej”
Telewidzowie mogli zobaczyć Elżbietę Gaertner w serialu „Na Wspólnej”, gdzie wcielała się w postać Ireny, matki Ewy Ostrowskiej granej przez Ewę Gawryluk. Jej bohaterka pojawiała się w wątku rodzinnym jednej z głównych postaci produkcji.
Ostatnie sceny z udziałem aktorki widzowie mogli oglądać w 2023 roku. W serialowej historii jej postać zmagała się z chorobą Alzheimera, co było jednym z bardziej poruszających wątków tej produkcji.
Gaertner pojawiała się także w innych serialach telewizyjnych, między innymi w „Prawie Agaty” oraz w popularnej produkcji „Kasia i Tomek”.
Kariera trwająca ponad pół wieku
Elżbieta Gaertner urodziła się w 1942 roku. Aktorstwa uczyła się w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, jednej z najważniejszych uczelni artystycznych w Polsce.
Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę na scenach teatralnych. Na początku kariery występowała w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Później związała się z warszawskimi scenami, gdzie grała między innymi w Teatrze Powszechnym, Teatrze Narodowym oraz w Teatrze Na Woli.
Przez wiele lat była cenioną aktorką teatralną, która współtworzyła liczne spektakle i produkcje sceniczne.
Legenda polskiego dubbingu
Największą popularność przyniosła jej jednak praca przy dubbingu. Jej głos można było usłyszeć w wielu znanych produkcjach filmowych i animowanych.
Polscy widzowie mogli rozpoznać ją w takich tytułach jak „Harry Potter”, „Kung Fu Panda”, „Stuart Malutki”, „Madagaskar 2”, „Dawno temu w trawie” czy „Czarownica”. Użyczała również głosu w grze komputerowej „Wiedźmin”.
Dzięki tym rolom jej głos towarzyszył kolejnym pokoleniom widzów, choć wielu z nich nie zawsze wiedziało, kto stoi za znanymi postaciami z ekranu.
Co to oznacza dla widzów
Odejście Elżbiety Gaertner to strata dla polskiego środowiska aktorskiego i dubbingowego. Artystka przez dekady współtworzyła zarówno teatr, jak i telewizję oraz polskie wersje językowe światowych produkcji.
Jej dorobek pozostaje jednak obecny w filmach, serialach i grach, które nadal oglądają i poznają kolejne pokolenia widzów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.