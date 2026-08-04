Nie żyje Andrzej Morozowski. Legendarny dziennikarz TVN24 miał 69 lat

4 sierpnia 2026 16:41 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Dotarła smutna wiadomość ze świata polskich mediów. W wieku 69 lat zmarł Andrzej Morozowski – jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy telewizyjnych i radiowych w Polsce. Informacja o jego śmierci została podana we wtorek.

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Autorstwa Cezary p at pl.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4464848
Autorstwa Cezary p at pl.wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4464848

Andrzej Morozowski przez lata był związany z TVN24, gdzie zdobył ogromną popularność jako prowadzący programy publicystyczne i komentator wydarzeń politycznych. Widzowie cenili go za charakterystyczny styl prowadzenia rozmów, dociekliwość oraz wieloletnie doświadczenie dziennikarskie.

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Choć dla wielu Polaków był przede wszystkim twarzą TVN24, swoją karierę zawodową rozpoczynał w Radiu ZET. Z czasem stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego dziennikarstwa.

Informacja o śmierci Andrzeja Morozowskiego poruszyła środowisko medialne. W mediach społecznościowych pojawiają się pierwsze wpisy i wyrazy współczucia od dziennikarzy, współpracowników oraz widzów.

Na tę chwilę nie podano szczegółowych informacji dotyczących okoliczności śmierci ani uroczystości pogrzebowych.

Rodzinie i bliskim Andrzeja Morozowskiego składamy wyrazy współczucia.

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