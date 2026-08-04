Nie żyje Andrzej Morozowski. Legendarny dziennikarz TVN24 miał 69 lat
Dotarła smutna wiadomość ze świata polskich mediów. W wieku 69 lat zmarł Andrzej Morozowski – jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy telewizyjnych i radiowych w Polsce. Informacja o jego śmierci została podana we wtorek.
Andrzej Morozowski przez lata był związany z TVN24, gdzie zdobył ogromną popularność jako prowadzący programy publicystyczne i komentator wydarzeń politycznych. Widzowie cenili go za charakterystyczny styl prowadzenia rozmów, dociekliwość oraz wieloletnie doświadczenie dziennikarskie.
Choć dla wielu Polaków był przede wszystkim twarzą TVN24, swoją karierę zawodową rozpoczynał w Radiu ZET. Z czasem stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego dziennikarstwa.
Informacja o śmierci Andrzeja Morozowskiego poruszyła środowisko medialne. W mediach społecznościowych pojawiają się pierwsze wpisy i wyrazy współczucia od dziennikarzy, współpracowników oraz widzów.
Na tę chwilę nie podano szczegółowych informacji dotyczących okoliczności śmierci ani uroczystości pogrzebowych.
Rodzinie i bliskim Andrzeja Morozowskiego składamy wyrazy współczucia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.