Tragiczne informacje potwierdza MSZ. Na Ukrainie zginął Polak

4 sierpnia 2026 18:09 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło śmierć polskiego wolontariusza, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Informację we wtorek przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Z głębokim żalem potwierdzam śmierć polskiego wolontariusza w Ukrainie, który zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Bliskim zmarłego składamy najgłębsze wyrazy współczucia – powiedział rzecznik MSZ w rozmowie z PAP.

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Zginął podczas misji humanitarnej

Według wcześniejszych informacji opublikowanych przez grupę „Razem dla Ukrainy”, której był administratorem, Polak miał zostać śmiertelnie trafiony przez rosyjskiego drona w okolicach Charkowa około 27 lipca. Informacja o jego śmierci została podana publicznie 30 lipca.

Z wpisów zamieszczanych przez wolontariusza w mediach społecznościowych wynika, że od dłuższego czasu regularnie wyjeżdżał do Ukrainy z transportami pomocy humanitarnej. Dostarczał żywność, leki i inne niezbędne artykuły mieszkańcom miejscowości położonych w pobliżu linii frontu.

MSZ apeluje o uszanowanie prywatności rodziny

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaapelował o uszanowanie prywatności bliskich zmarłego w tym wyjątkowo trudnym czasie.

Resort zapewnił również, że polska placówka dyplomatyczna w Ukrainie pozostaje w kontakcie z rodziną i deklaruje pełne wsparcie konsularne w zakresie swoich kompetencji.

Śmierć polskiego wolontariusza wywołała poruszenie wśród osób zaangażowanych w pomoc Ukrainie. Wielu współpracowników i znajomych podkreśla, że swoją działalność prowadził z ogromnym poświęceniem, niosąc pomoc mieszkańcom terenów najbardziej dotkniętych wojną.

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