Tragiczne informacje potwierdza MSZ. Na Ukrainie zginął Polak
Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło śmierć polskiego wolontariusza, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Informację we wtorek przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór.
– Z głębokim żalem potwierdzam śmierć polskiego wolontariusza w Ukrainie, który zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Bliskim zmarłego składamy najgłębsze wyrazy współczucia – powiedział rzecznik MSZ w rozmowie z PAP.
Zginął podczas misji humanitarnej
Według wcześniejszych informacji opublikowanych przez grupę „Razem dla Ukrainy”, której był administratorem, Polak miał zostać śmiertelnie trafiony przez rosyjskiego drona w okolicach Charkowa około 27 lipca. Informacja o jego śmierci została podana publicznie 30 lipca.
Z wpisów zamieszczanych przez wolontariusza w mediach społecznościowych wynika, że od dłuższego czasu regularnie wyjeżdżał do Ukrainy z transportami pomocy humanitarnej. Dostarczał żywność, leki i inne niezbędne artykuły mieszkańcom miejscowości położonych w pobliżu linii frontu.
MSZ apeluje o uszanowanie prywatności rodziny
Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaapelował o uszanowanie prywatności bliskich zmarłego w tym wyjątkowo trudnym czasie.
Resort zapewnił również, że polska placówka dyplomatyczna w Ukrainie pozostaje w kontakcie z rodziną i deklaruje pełne wsparcie konsularne w zakresie swoich kompetencji.
Śmierć polskiego wolontariusza wywołała poruszenie wśród osób zaangażowanych w pomoc Ukrainie. Wielu współpracowników i znajomych podkreśla, że swoją działalność prowadził z ogromnym poświęceniem, niosąc pomoc mieszkańcom terenów najbardziej dotkniętych wojną.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.