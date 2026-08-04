Zderzenie trzech aut na Wale Miedzeszyńskim. Gigantyczne utrudnienia

4 sierpnia 2026 18:39 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Na Wale Miedzeszyńskim przy ulicy Fieldorfa na warszawskim Gocławiu doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Są ogromne utrudnienia zarówno w kierunku Wawra, jak i w kierunku Białołęki.

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Fot. Radny Pragi-Południe Sylwester Nowak.

Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe – strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia. Dwie osoby zostały zbadane przez ratowników medycznych, na razie nie zapadła decyzja, czy będą wymagały transportu do szpitala.

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Skrzyżowanie jest częściowo zablokowane: w kierunku Wawra zamknięte są dwa pasy ruchu, a w kierunku Białołęki – jeden. W okolicy tworzą się duże korki, a kierowcy poruszający się w rejonie Gocławia powinni liczyć się z poważnymi utrudnieniami i rozważyć objazd tego odcinka Wału Miedzeszyńskiego do czasu zakończenia działań służb.

Fot. Radny Pragi-Południe Sylwester Nowak.
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