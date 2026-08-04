Miliony Polaków czekają na decyzję rządu. Nawet 433 zł więcej miesięcznie może trafić do pensji

4 sierpnia 2026 18:35 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Rząd analizuje zmiany w podatku PIT, które mogą oznaczać wyższe wynagrodzenia „na rękę” dla milionów pracowników. Ministerstwo Finansów potwierdza, że prowadzi prace nad różnymi wariantami reformy, wśród których znajdują się podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz zwiększenie drugiego progu podatkowego.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Na razie nie zapadły ostateczne decyzje, jednak według ekspertów część pracowników mogłaby zyskać nawet 433 zł miesięcznie.

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Kwota wolna od podatku może wzrosnąć

Jednym z analizowanych rozwiązań jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku. W kampanii wyborczej zapowiadano jej zwiększenie do 60 tys. zł, jednak wcześniej rozważany jest również wariant pośredni, zakładający wzrost do 40 tys. zł.

Ekspert podatkowy Piotr Juszczyk z inFaktu wylicza, że już podniesienie kwoty wolnej do 40 tys. zł oznaczałoby około 100 zł więcej miesięcznie w domowym budżecie większości podatników.

Zmieni się także drugi próg podatkowy?

Ministerstwo Finansów analizuje również możliwość podniesienia drugiego progu podatkowego z obecnych 120 tys. zł do 140 tys. zł rocznie.

Według wyliczeń ekspertów największe korzyści odczułyby osoby osiągające wyższe dochody.

Przykładowo:

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  • osoba zarabiająca około 12 tys. zł brutto miesięcznie mogłaby zyskać około 207 zł miesięcznie,
  • przy wynagrodzeniu 15 tys. zł brutto korzyść mogłaby wynieść nawet 433 zł miesięcznie, czyli ponad 5,2 tys. zł rocznie.

Kiedy zmiany mogłyby wejść w życie?

Na razie resort finansów nie przedstawił projektu ustawy. Ministerstwo potwierdziło jedynie, że prowadzi prace analityczne nad różnymi wariantami zmian parametrów skali podatkowej.

Jeżeli rząd zdecyduje się na wprowadzenie reformy, jednym z możliwych terminów wejścia nowych przepisów w życie jest 1 stycznia 2027 roku.

To jeszcze nie jest przesądzone

Na obecnym etapie są to jedynie analizowane rozwiązania. Ostateczny kształt zmian, ich zakres oraz termin wejścia w życie będą zależały od decyzji rządu i przebiegu procesu legislacyjnego.

Jeśli propozycje zostaną przyjęte, dla wielu pracowników oznaczałoby to wyższe wynagrodzenie netto bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

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