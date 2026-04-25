Nie żyje Andrzej Olechowski. Były minister i współtwórca PO miał 78 lat
Nie żyje Andrzej Olechowski – ekonomista, były minister finansów i spraw zagranicznych oraz współtwórca Platformy Obywatelskiej. Zmarł w nocy z piątku na sobotę w wieku 78 lat. Informację potwierdzili przedstawiciele rządu, a w mediach społecznościowych polityka pożegnał m.in. premier Donald Tusk, podkreślając jego rolę w polskiej polityce i dyplomacji.
Nie żyje Andrzej Olechowski. Były minister i współtwórca PO miał 78 lat
Nie żyje Andrzej Olechowski – ekonomista, były minister finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Polityk zmarł w nocy z 24 na 25 kwietnia 2026 roku w wieku 78 lat. Informację potwierdzili przedstawiciele rządu.
Informację potwierdziły władze. Głos zabrał także Donald Tusk
O śmierci Andrzeja Olechowskiego poinformował wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Krótki komunikat potwierdził odejście jednego z najbardziej rozpoznawalnych polityków okresu transformacji.
Do sprawy odniósł się również premier Donald Tusk, który pożegnał polityka we wpisie w mediach społecznościowych.
„Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z ‘trzech tenorów’ Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju” – napisał premier.
Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z „trzech tenorów” Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju.
— Donald Tusk (@donaldtusk) April 25, 2026
Od finansów po dyplomację. Kluczowe stanowiska w latach transformacji
Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 roku w Krakowie. Jego kariera przypadła na przełomowy okres przemian ustrojowych w Polsce.
W 1992 roku objął stanowisko ministra finansów w rządzie Jana Olszewskiego. Następnie, w latach 1993-1995, kierował Ministerstwem Spraw Zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka.
Był jednym z najważniejszych ekspertów gospodarczych i dyplomatycznych tamtego okresu, uczestnicząc w budowie fundamentów współczesnej polityki państwa.
„Trzej tenorzy” i powstanie Platformy Obywatelskiej
Dla wielu Polaków Olechowski pozostanie przede wszystkim jednym z twórców Platformy Obywatelskiej. W 2001 roku współtworzył partię razem z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim.
Trio to zyskało miano „trzech tenorów”, które stało się symbolem początków ugrupowania.
Olechowski dwukrotnie kandydował również na urząd prezydenta RP – w 2000 i 2010 roku.
Warszawa: wieloletnia działalność w finansach i instytucjach
Duża część aktywności zawodowej Olechowskiego była związana z Warszawą. To tutaj działał w sektorze finansowym i instytucjach gospodarczych.
Był współzałożycielem Banku Millennium oraz przez wiele lat związany był z Bankiem Handlowym, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.
W stolicy angażował się także w działalność doradczą i ekspercką, współpracując z organizacjami biznesowymi oraz uczelniami.
Ekonomista i wykładowca. Pozostawił dorobek naukowy
Poza działalnością polityczną Andrzej Olechowski był również cenionym wykładowcą i autorem publikacji.
Prowadził zajęcia m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Collegium Civitas oraz innych uczelniach. Jego prace dotyczyły głównie gospodarki rynkowej i polityki międzynarodowej.
Pozostawił po sobie znaczący dorobek ekspercki i naukowy, który przez lata wykorzystywany był w analizach ekonomicznych i debacie publicznej.
Co to oznacza dla Ciebie? Postać ważna dla współczesnej Polski
Odejście Andrzeja Olechowskiego to wydarzenie ważne w kontekście historii najnowszej Polski:
– był współtwórcą jednego z głównych ugrupowań politycznych
– uczestniczył w transformacji gospodarczej
– miał wpływ na politykę zagraniczną państwa
– działał na styku polityki i biznesu
Jego działalność pozostaje częścią historii polskiej transformacji i życia publicznego.
