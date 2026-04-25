Nie żyje Andrzej Olechowski. Były minister i współtwórca PO miał 78 lat

25 kwietnia 2026 14:48 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

fot. Warszawa w Pigułce

Nie żyje Andrzej Olechowski – ekonomista, były minister finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Polityk zmarł w nocy z 24 na 25 kwietnia 2026 roku w wieku 78 lat. Informację potwierdzili przedstawiciele rządu.

Informację potwierdziły władze. Głos zabrał także Donald Tusk

O śmierci Andrzeja Olechowskiego poinformował wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Krótki komunikat potwierdził odejście jednego z najbardziej rozpoznawalnych polityków okresu transformacji.

Do sprawy odniósł się również premier Donald Tusk, który pożegnał polityka we wpisie w mediach społecznościowych.

„Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z ‘trzech tenorów’ Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju” – napisał premier.

Od finansów po dyplomację. Kluczowe stanowiska w latach transformacji

Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 roku w Krakowie. Jego kariera przypadła na przełomowy okres przemian ustrojowych w Polsce.

W 1992 roku objął stanowisko ministra finansów w rządzie Jana Olszewskiego. Następnie, w latach 1993-1995, kierował Ministerstwem Spraw Zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka.

Był jednym z najważniejszych ekspertów gospodarczych i dyplomatycznych tamtego okresu, uczestnicząc w budowie fundamentów współczesnej polityki państwa.

„Trzej tenorzy” i powstanie Platformy Obywatelskiej

Dla wielu Polaków Olechowski pozostanie przede wszystkim jednym z twórców Platformy Obywatelskiej. W 2001 roku współtworzył partię razem z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim.

Trio to zyskało miano „trzech tenorów”, które stało się symbolem początków ugrupowania.

Olechowski dwukrotnie kandydował również na urząd prezydenta RP – w 2000 i 2010 roku.

Warszawa: wieloletnia działalność w finansach i instytucjach

Duża część aktywności zawodowej Olechowskiego była związana z Warszawą. To tutaj działał w sektorze finansowym i instytucjach gospodarczych.

Był współzałożycielem Banku Millennium oraz przez wiele lat związany był z Bankiem Handlowym, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

W stolicy angażował się także w działalność doradczą i ekspercką, współpracując z organizacjami biznesowymi oraz uczelniami.

Ekonomista i wykładowca. Pozostawił dorobek naukowy

Poza działalnością polityczną Andrzej Olechowski był również cenionym wykładowcą i autorem publikacji.

Prowadził zajęcia m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Collegium Civitas oraz innych uczelniach. Jego prace dotyczyły głównie gospodarki rynkowej i polityki międzynarodowej.

Pozostawił po sobie znaczący dorobek ekspercki i naukowy, który przez lata wykorzystywany był w analizach ekonomicznych i debacie publicznej.

Co to oznacza dla Ciebie? Postać ważna dla współczesnej Polski

Odejście Andrzeja Olechowskiego to wydarzenie ważne w kontekście historii najnowszej Polski:

był współtwórcą jednego z głównych ugrupowań politycznych
uczestniczył w transformacji gospodarczej
miał wpływ na politykę zagraniczną państwa
działał na styku polityki i biznesu

Jego działalność pozostaje częścią historii polskiej transformacji i życia publicznego.

