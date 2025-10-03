Nie żyje bliski współpracownik byłego rektora Collegium Humanum – szczegóły wstrząsają
Dziś w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie znaleziono ciało Pawła Dulskiego, byłego prorektora Collegium Humanum. Informację tę potwierdziła policja, która miała interwencję przy ulicy Puławskiej w związku z osobą w kryzysie emocjonalnym. Jak ustaliła Republika, Paweł Dulski był bliskim współpracownikiem Pawła Cz., byłego rektora tej uczelni, któremu postawiono aż 75 zarzutów prokuratorskich.
Afera Collegium Humanum
Collegium Humanum to niepubliczna uczelnia, wobec której od 2022 roku prowadzone jest szeroko zakrojone śledztwo. Dotyczy ono m.in. handlu dyplomami i nieprawidłowości przy wydawaniu dokumentów potwierdzających ukończenie studiów – zarówno licencjackich i magisterskich, jak i podyplomowych, w tym MBA. Dokumenty te dawały prawo m.in. do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Prokuratura wskazuje, że w proceder zamieszane były osoby z różnych szczebli życia publicznego – politycy, samorządowcy, urzędnicy i rektorzy innych uczelni. Materiał dowodowy liczy się już w setkach tomów akt, a przesłuchano kilkaset świadków.
Były rektor z 75 zarzutami
Paweł Cz., założyciel Collegium Humanum, usłyszał 75 zarzutów. Dotyczą one m.in. przyjęcia ponad miliona złotych w zamian za wystawienie około tysiąca dyplomów, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a także nadużyć w relacjach służbowych i zarzutów związanych z przestępstwami o charakterze seksualnym. Dodatkowo miał grozić świadkom, by ci nie zeznawali przeciwko niemu. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
Były rektor Collegium Humanum spędził w areszcie dziewięć miesięcy. Wyszedł na wolność po wpłaceniu 2 milionów zł poręczenia majątkowego. Nałożono na niego dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i zatrzymano paszport. Nie może też kontaktować się z pracownikami uczelni ani osobami objętymi śledztwem.
Śmierć Pawła Dulskiego
Paweł Dulski, który został dziś znaleziony martwy, był bliskim współpracownikiem Pawła Cz. Pełnił funkcję prorektora Collegium Humanum. To kolejny dramatyczny wątek w sprawie, która od trzech lat wstrząsa opinią publiczną i wciąż budzi wiele emocji.
Co to oznacza dla czytelnika
Sprawa Collegium Humanum pokazuje, jak poważne konsekwencje mogą mieć nadużycia w szkolnictwie wyższym. Fałszywe dyplomy mogły otwierać drogę do najwyższych stanowisk w spółkach Skarbu Państwa i urzędach, a także podważać zaufanie do całego systemu edukacji. Śmierć Pawła Dulskiego to kolejny sygnał, że afera ma tragiczne skutki nie tylko instytucjonalne, ale i osobiste. Warto śledzić rozwój wydarzeń, bo sprawa może jeszcze długo odbijać się echem w polskim życiu publicznym.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.