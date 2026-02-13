Nie żyje Bożena Dykiel. Zmarła w wieku 77 lat
Zmarła Bożena Dykiel – jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych postaci polskiego kina, teatru i telewizji. Aktorka, znana m.in. z filmów Andrzeja Wajdy, komedii Stanisława Barei oraz kultowych seriali, odeszła w wieku 77 lat. Informację o jej śmierci potwierdził mąż artystki, a wiadomość szybko obiegła środowisko artystyczne i media.
Nie żyje Bożena Dykiel. Wybitna aktorka miała 77 lat
Zmarła Bożena Dykiel – jedna z najbardziej charakterystycznych i cenionych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Informację o jej śmierci przekazano w piątek, 13 lutego 2026 roku. Miała 77 lat. Wiadomość potwierdził jej mąż, Ryszard Kirejczyk.
O odejściu artystki poinformowano w mediach społecznościowych oraz w branżowych serwisach filmowych. Bożena Dykiel przez dekady pozostawała jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego kina i teatru.
Gwiazda filmów Wajdy i Barei
Bożena Dykiel zagrała w kilkudziesięciu filmach i serialach. Współpracowała z najwybitniejszymi reżyserami, w tym z Andrzejem Wajdą. Wystąpiła w takich produkcjach jak „Wesele”, „Ziemia obiecana”, „Człowiek z żelaza” czy „Wielki Tydzień”.
Ogromną popularność przyniosły jej role komediowe, zwłaszcza w filmach Stanisława Barei. Widzowie zapamiętali ją z serialu „Alternatywy 4”, gdzie wcieliła się w postać Mietki Aniołowej. Wystąpiła również w „Domu”, „Wyjściu awaryjnym”, „Awansie” oraz w wielu innych produkcjach, które na stałe weszły do historii polskiej telewizji.
W ostatnich latach młodsze pokolenie widzów kojarzyło ją przede wszystkim z rolą Marii Zięby w serialu „Na Wspólnej”.
Legenda teatru – Goplana na motocyklu
W historii polskiego teatru przeszła do legendy jako Goplana w „Balladynie” Juliusza Słowackiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Spektakl z 1974 roku zapisał się w pamięci widzów m.in. dzięki odważnej scenografii i kostiumom. Postać Goplany wjeżdżającej na scenę na motocyklu stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów polskiego teatru XX wieku.
Bożena Dykiel była absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Dyplom uzyskała w 1971 roku. Występowała na deskach Teatru Narodowego, współpracowała także z teatrami warszawskimi oraz z Teatrem Telewizji i Teatrem Polskiego Radia.
Kariera trwająca dekady
Artystka łączyła wyrazisty temperament sceniczny z ogromną charyzmą. Jej role, zarówno dramatyczne, jak i komediowe, zapisały się w pamięci kilku pokoleń widzów. Przez lata pozostawała jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury.
Bożena Dykiel urodziła się 26 sierpnia 1948 roku. Zmarła 13 lutego 2026 roku w wieku 77 lat.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych.
Inne źródła: Polska Agencja Prasowa (PAP)
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.