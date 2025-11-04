Nie żyje były wiceprezydent USA. Miał 84 lata

4 listopada 2025 13:14 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Świat polityki pogrążony jest w żałobie. W wieku 84 lat zmarł Dick Cheney, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i jedna z najbardziej wpływowych, ale też kontrowersyjnych postaci amerykańskiej sceny politycznej przełomu XX i XXI wieku. Informację o jego śmierci przekazał we wtorek dziennikarz waszyngtońskiego portalu Punchbowl News, Jake Sherman.

Fot. Warszawa w Pigułce

Koniec epoki twardej polityki USA

Cheney zmarł 3 listopada 2025 roku w wyniku powikłań po zapaleniu płuc oraz chorobie serca, z którą zmagał się od lat. Odszedł polityk, którego decyzje i wpływy ukształtowały amerykańską politykę zagraniczną na długie lata.

Był wiceprezydentem w administracji George’a W. Busha w latach 2001–2009, w czasie gdy świat zmienił się nieodwracalnie po zamachach z 11 września. To właśnie Cheney był jednym z głównych architektów wojny z terroryzmem, operacji wojskowej w Afganistanie oraz inwazji na Irak w 2003 roku – decyzji, która do dziś budzi ogromne emocje.

Od Pentagonu do Białego Domu – kariera bez precedensu

Zanim został zastępcą prezydenta, Cheney pełnił wiele kluczowych funkcji w amerykańskiej administracji. W latach 1989–1993 kierował Pentagonem jako sekretarz obrony w gabinecie George’a H.W. Busha. To za jego kadencji przeprowadzono Operację „Pustynna Burza” w Kuwejcie. Wcześniej był również szefem personelu Białego Domu za prezydentury Geralda Forda – stanowisko, które otworzyło mu drogę do najwyższych szczebli władzy.

Polityczny realizm Cheney’a, jego twarde podejście do kwestii bezpieczeństwa narodowego i bezkompromisowość w polityce zagranicznej sprawiły, że nazywano go „mózgiem administracji Busha”.

Postać budząca podziw i kontrowersje

Choć dla wielu Amerykanów Cheney był symbolem siły i determinacji, jego przeciwnicy oskarżali go o nadużywanie władzy i wspieranie działań, które naruszały prawa człowieka – w tym o akceptację stosowania tortur wobec podejrzanych o terroryzm.

Mimo upływu lat, jego decyzje wciąż budzą dyskusje wśród historyków i polityków. Jedni uważają go za człowieka, który bezwzględnie bronił interesów USA w czasach największego zagrożenia, inni – za architekta konfliktów, które kosztowały życie setek tysięcy ludzi.

Człowiek, który nigdy nie szukał popularności

Dick Cheney był znany z unikania mediów i publicznych wystąpień. Rzadko udzielał wywiadów, skupiając się na strategii i doradztwie. Sam o sobie mówił kiedyś: „Nie jestem tu po to, by być lubianym. Jestem tu po to, by chronić kraj”.

Po odejściu z polityki Cheney pozostał aktywny w środowiskach konserwatywnych, wspierając inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa narodowego i rozwoju sektora energetycznego.

Ameryka żegna jednego z najpotężniejszych ludzi XXI wieku

Śmierć Dicka Cheney’a kończy pewien rozdział w historii Stanów Zjednoczonych – czas polityki bez kompromisów, determinacji i kontrowersji, które na zawsze zmieniły świat po 11 września.

Współpracownicy nazywają go „człowiekiem, który nigdy się nie cofał”. Krytycy – „symbolem twardej Ameryki”.
Jedno jest pewne: Dick Cheney był postacią, której wpływ na losy współczesnego świata pozostanie niepodważalny.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl