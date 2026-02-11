Nie żyje „Dora”. Sprawdź, kim była Janina Rożek, bohaterka Powstania Warszawskiego

11 lutego 2026 22:35 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Dotarła smutna wiadomość o śmierci Janiny Rożek ps. „Dora”. Sanitariuszka Powstania Warszawskiego zmarła w wieku 104 lat. Była jedną z ostatnich świadkiń tamtych wydarzeń i Sprawiedliwą wśród Narodów Świata.

fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Kim była Janina Rożek ps. „Dora”

Janina Rożek w czasie Powstania Warszawskiego pełniła funkcję sanitariuszki. Niosła pomoc rannym w dramatycznych warunkach walk ulicznych i bombardowań.

W swoich wspomnieniach mówiła o chwilach, które na zawsze pozostały w jej pamięci. Opisywała moment, gdy podawała wodę rannemu powstańcowi przez okno szpitala. Chwilę później w pobliżu uderzył pocisk, a ona sama została ranna. Jak podkreślała, było to dla niej traumatyczne doświadczenie, które zapamiętała na całe życie.

Rodzinne doświadczenia wojny

Zobacz również:

Historia jej rodziny również naznaczona była dramatem II wojny światowej. Ojciec Janiny Rożek, oficer Wojska Polskiego, został zamordowany w zbrodni katyńskiej.

W czasie okupacji niemieckiej wraz z matką i siostrą ukrywała w domu na Żoliborzu Żydów, a także Cichociemnego oraz broń. Za swoją postawę została uhonorowana tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata.

Pamięć o Bohaterce

Informację o jej śmierci przekazano w mediach społecznościowych. Wpis poruszył wielu internautów, którzy podkreślają jej odwagę i poświęcenie.

Janina Rożek była symbolem pokolenia, które doświadczyło wojny, okupacji i powstańczego zrywu. Jej życie to świadectwo odwagi, solidarności i wierności wartościom nawet w najtrudniejszych czasach.

Co to oznacza dla Ciebie

Odejście takiej postaci to moment refleksji nad historią i odpowiedzialnością za pamięć. Świadków Powstania Warszawskiego jest coraz mniej. To od kolejnych pokoleń zależy, czy ich historie będą nadal opowiadane.

Warto sięgnąć po relacje i biografie uczestników Powstania, by lepiej zrozumieć skalę poświęcenia tamtego pokolenia.

Janina Rożek ps. „Dora”, sanitariuszka Powstania Warszawskiego i Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, zmarła w wieku 104 lat. Przeżyła dramat wojny, niosła pomoc rannym i ratowała innych z narażeniem życia.

Pozostaje symbolem odwagi i cichego bohaterstwa. Pamięć o niej jest częścią naszej wspólnej historii.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl