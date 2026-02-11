Nie żyje „Dora”. Sprawdź, kim była Janina Rożek, bohaterka Powstania Warszawskiego
Dotarła smutna wiadomość o śmierci Janiny Rożek ps. „Dora”. Sanitariuszka Powstania Warszawskiego zmarła w wieku 104 lat. Była jedną z ostatnich świadkiń tamtych wydarzeń i Sprawiedliwą wśród Narodów Świata.
Kim była Janina Rożek ps. „Dora”
Janina Rożek w czasie Powstania Warszawskiego pełniła funkcję sanitariuszki. Niosła pomoc rannym w dramatycznych warunkach walk ulicznych i bombardowań.
W swoich wspomnieniach mówiła o chwilach, które na zawsze pozostały w jej pamięci. Opisywała moment, gdy podawała wodę rannemu powstańcowi przez okno szpitala. Chwilę później w pobliżu uderzył pocisk, a ona sama została ranna. Jak podkreślała, było to dla niej traumatyczne doświadczenie, które zapamiętała na całe życie.
Rodzinne doświadczenia wojny
Historia jej rodziny również naznaczona była dramatem II wojny światowej. Ojciec Janiny Rożek, oficer Wojska Polskiego, został zamordowany w zbrodni katyńskiej.
W czasie okupacji niemieckiej wraz z matką i siostrą ukrywała w domu na Żoliborzu Żydów, a także Cichociemnego oraz broń. Za swoją postawę została uhonorowana tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata.
Pamięć o Bohaterce
Informację o jej śmierci przekazano w mediach społecznościowych. Wpis poruszył wielu internautów, którzy podkreślają jej odwagę i poświęcenie.
Janina Rożek była symbolem pokolenia, które doświadczyło wojny, okupacji i powstańczego zrywu. Jej życie to świadectwo odwagi, solidarności i wierności wartościom nawet w najtrudniejszych czasach.
Co to oznacza dla Ciebie
Odejście takiej postaci to moment refleksji nad historią i odpowiedzialnością za pamięć. Świadków Powstania Warszawskiego jest coraz mniej. To od kolejnych pokoleń zależy, czy ich historie będą nadal opowiadane.
Warto sięgnąć po relacje i biografie uczestników Powstania, by lepiej zrozumieć skalę poświęcenia tamtego pokolenia.
Janina Rożek ps. „Dora”, sanitariuszka Powstania Warszawskiego i Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, zmarła w wieku 104 lat. Przeżyła dramat wojny, niosła pomoc rannym i ratowała innych z narażeniem życia.
Pozostaje symbolem odwagi i cichego bohaterstwa. Pamięć o niej jest częścią naszej wspólnej historii.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.