Nie żyje Iga Cembrzyńska. Miała 87 lat

30 lipca 2026 19:38 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Nie żyje Iga Cembrzyńska jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Artystka zmarła 30 lipca 2026 roku w wieku 87 lat, pozostawiając po sobie imponujący dorobek artystyczny.

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Autorstwa Fryta 73 – Iga Cembrzyńska, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124753073

30 lipca 2026 roku zmarła Iga Cembrzyńska, właściwie Maria Elżbieta Cembrzyńska. Miała 87 lat. Była aktorką, scenarzystką, reżyserką, producentką filmową, piosenkarką i kompozytorką, a przez ponad sześć dekad należała do grona najwybitniejszych postaci polskiej kultury.

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Urodziła się 2 lipca 1939 roku w Radomiu. Po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie rozpoczęła karierę, która przyniosła jej dziesiątki znakomitych ról teatralnych i filmowych.

Ogólnopolską rozpoznawalność zdobyła dzięki występom w takich produkcjach jak „Rękopis znaleziony w Saragossie”, „Salto”, „Hydrozagadka”, „Gwiezdny pył” czy „Klimakterium… i już”. Przez lata współpracowała również z reżyserem Andrzejem Kondratiukiem, z którym była związana zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Poza aktorstwem zajmowała się także śpiewem, reżyserią i produkcją filmową. Była laureatką wielu nagród oraz odznaczeń za wybitny wkład w rozwój polskiej kultury.

Odejście Igi Cembrzyńskiej to ogromna strata dla polskiego kina i teatru. Pozostawiła po sobie bogaty dorobek artystyczny, który na trwałe zapisał się w historii polskiej sztuki.

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