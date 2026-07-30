Nie żyje Iga Cembrzyńska. Miała 87 lat
Nie żyje Iga Cembrzyńska jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Artystka zmarła 30 lipca 2026 roku w wieku 87 lat, pozostawiając po sobie imponujący dorobek artystyczny.
30 lipca 2026 roku zmarła Iga Cembrzyńska, właściwie Maria Elżbieta Cembrzyńska. Miała 87 lat. Była aktorką, scenarzystką, reżyserką, producentką filmową, piosenkarką i kompozytorką, a przez ponad sześć dekad należała do grona najwybitniejszych postaci polskiej kultury.
Urodziła się 2 lipca 1939 roku w Radomiu. Po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie rozpoczęła karierę, która przyniosła jej dziesiątki znakomitych ról teatralnych i filmowych.
Ogólnopolską rozpoznawalność zdobyła dzięki występom w takich produkcjach jak „Rękopis znaleziony w Saragossie”, „Salto”, „Hydrozagadka”, „Gwiezdny pył” czy „Klimakterium… i już”. Przez lata współpracowała również z reżyserem Andrzejem Kondratiukiem, z którym była związana zarówno zawodowo, jak i prywatnie.
Poza aktorstwem zajmowała się także śpiewem, reżyserią i produkcją filmową. Była laureatką wielu nagród oraz odznaczeń za wybitny wkład w rozwój polskiej kultury.
Odejście Igi Cembrzyńskiej to ogromna strata dla polskiego kina i teatru. Pozostawiła po sobie bogaty dorobek artystyczny, który na trwałe zapisał się w historii polskiej sztuki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.