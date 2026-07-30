Ważny komunikat Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. To koniec

30 lipca 2026 16:13 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali wspólne oświadczenie, w którym poinformowali o zakończeniu współpracy z Telewizją Polsat. Decyzja zapadła wraz z wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu.

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Autorstwa Serecki – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67973046

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Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przekazali swoim obserwatorom ważną wiadomość dotyczącą przyszłości zawodowej. W opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie poinformowali, że ich współpraca z Telewizją Polsat dobiegła końca.

Jak podkreślili, czas spędzony w stacji był dla nich niezwykle cennym doświadczeniem i ważnym etapem kariery. Podziękowali za zaufanie, możliwość realizacji wspólnych projektów oraz współpracę z zespołem programu „Halo tu Polsat”.

Prezenterzy zapowiedzieli, że najbliższe miesiące poświęcą rozwojowi własnych marek osobistych oraz realizacji autorskich projektów. Szczegóły nowych przedsięwzięć mają zostać ujawnione wkrótce.

W swoim oświadczeniu skierowali również podziękowania do pracowników stacji oraz widzów, podkreślając, że ich wsparcie było dla nich największą motywacją do działania.

Decyzja oznacza zakończenie wspólnego etapu zawodowego Cichopek i Kurzajewskiego w Polsacie. Na razie nie poinformowano, jakie będą ich kolejne kroki ani z jakimi projektami zwiążą się w przyszłości.

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