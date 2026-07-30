Ważny komunikat Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. To koniec
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opublikowali wspólne oświadczenie, w którym poinformowali o zakończeniu współpracy z Telewizją Polsat. Decyzja zapadła wraz z wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przekazali swoim obserwatorom ważną wiadomość dotyczącą przyszłości zawodowej. W opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie poinformowali, że ich współpraca z Telewizją Polsat dobiegła końca.
Jak podkreślili, czas spędzony w stacji był dla nich niezwykle cennym doświadczeniem i ważnym etapem kariery. Podziękowali za zaufanie, możliwość realizacji wspólnych projektów oraz współpracę z zespołem programu „Halo tu Polsat”.
Prezenterzy zapowiedzieli, że najbliższe miesiące poświęcą rozwojowi własnych marek osobistych oraz realizacji autorskich projektów. Szczegóły nowych przedsięwzięć mają zostać ujawnione wkrótce.
W swoim oświadczeniu skierowali również podziękowania do pracowników stacji oraz widzów, podkreślając, że ich wsparcie było dla nich największą motywacją do działania.
Decyzja oznacza zakończenie wspólnego etapu zawodowego Cichopek i Kurzajewskiego w Polsacie. Na razie nie poinformowano, jakie będą ich kolejne kroki ani z jakimi projektami zwiążą się w przyszłości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.