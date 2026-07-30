Pasażerowie ostrzegają przed podejrzanym mężczyzną w warszawskim metrze. „Robił zdjęcia kobietom”
W mediach społecznościowych pojawiło się ostrzeżenie dotyczące mężczyzny, który miał fotografować kobiety w warszawskim metrze bez ich wiedzy. Autor wpisu apeluje do pasażerów o zachowanie czujności. Sprawa nie została oficjalnie potwierdzona przez policję ani Metro Warszawskie.
Na jednej z grup poświęconych funkcjonowaniu warszawskiego metra opublikowano wpis, w którym pasażer ostrzega przed mężczyzną zachowującym się w sposób wzbudzający niepokój.
Według autora relacji mężczyzna miał podróżować pociągiem linii M1 w kierunku Młocin i wykonywać zdjęcia kobietom, celując aparatem lub telefonem pod ich spódnice. Jak twierdzi autor wpisu, nie jest to pierwszy raz, gdy zauważył takie zachowanie.
Z relacji wynika, że mężczyzna wysiadł na stacji Wawrzyszew około godziny 15. Autor wpisu opublikował również jego zdjęcia i zaapelował do innych pasażerów, szczególnie kobiet, o zachowanie ostrożności.
Na ten moment nie ma informacji, aby sprawa została oficjalnie potwierdzona przez policję. Nie wiadomo również, czy wpłynęło zawiadomienie dotyczące opisywanego zdarzenia.
Jeżeli ktoś padł ofiarą podobnego zachowania lub był świadkiem takiej sytuacji, powinien niezwłocznie powiadomić policję lub pracowników metra. Nagrywanie lub fotografowanie intymnych części ciała bez zgody może stanowić naruszenie prawa i wymaga zgłoszenia odpowiednim służbom.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.