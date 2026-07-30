Pilny komunikat 30 lipca 2026. Seria awarii wodociągowych w Warszawie. Problemy już w wielu dzielnicach

30 lipca 2026 15:31 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Czwartek przyniósł mieszkańcom Warszawy wyjątkowo dużą liczbę awarii wodociągowych. MPWiK informuje o wyłączeniach wody w wielu częściach stolicy, a w kilku lokalizacjach podstawiono beczkowozy dla mieszkańców.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Mieszkańcy kolejnych dzielnic Warszawy muszą liczyć się z utrudnieniami w dostępie do wody. Na liście awarii opublikowanej przez MPWiK znajduje się obecnie wiele lokalizacji rozsianych po całym mieście.

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Problemy odnotowano m.in. na:

  • Białołęce (Skarbka z Gór),
  • Targówku (ul. Radzymińska),
  • Ursusie (ul. Wiosny Ludów),
  • Wawrze (Derkaczy),
  • Wesołej (rejon ul. Jana Pawła II),
  • Woli (ul. Wawrzyszewska),
  • Żoliborzu (ul. Kazimierza Brodzińskiego).

W części miejsc awarie są nadal usuwane, a w kilku lokalizacjach mieszkańcy mogą korzystać z podstawionych beczkowozów z wodą. MPWiK zaznacza, że przewidywane godziny zakończenia prac mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od przebiegu napraw.

Aktualną listę awarii oraz informacje o wyłączonych posesjach i lokalizacji beczkowozów można na bieżąco sprawdzać na stronie Wodociągów Warszawskich.

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