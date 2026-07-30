Pilny komunikat 30 lipca 2026. Seria awarii wodociągowych w Warszawie. Problemy już w wielu dzielnicach
Czwartek przyniósł mieszkańcom Warszawy wyjątkowo dużą liczbę awarii wodociągowych. MPWiK informuje o wyłączeniach wody w wielu częściach stolicy, a w kilku lokalizacjach podstawiono beczkowozy dla mieszkańców.
Mieszkańcy kolejnych dzielnic Warszawy muszą liczyć się z utrudnieniami w dostępie do wody. Na liście awarii opublikowanej przez MPWiK znajduje się obecnie wiele lokalizacji rozsianych po całym mieście.
Problemy odnotowano m.in. na:
- Białołęce (Skarbka z Gór),
- Targówku (ul. Radzymińska),
- Ursusie (ul. Wiosny Ludów),
- Wawrze (Derkaczy),
- Wesołej (rejon ul. Jana Pawła II),
- Woli (ul. Wawrzyszewska),
- Żoliborzu (ul. Kazimierza Brodzińskiego).
W części miejsc awarie są nadal usuwane, a w kilku lokalizacjach mieszkańcy mogą korzystać z podstawionych beczkowozów z wodą. MPWiK zaznacza, że przewidywane godziny zakończenia prac mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od przebiegu napraw.
Aktualną listę awarii oraz informacje o wyłączonych posesjach i lokalizacji beczkowozów można na bieżąco sprawdzać na stronie Wodociągów Warszawskich.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.