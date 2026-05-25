Nie żyje ikona polskiego kina i telewizji. Stanisław Janicki miał 92 lata

Nie żyje Stanisław Janicki. Legenda „W starym kinie” miała 92 lata
Nie żyje Stanisław Janicki — jeden z najbardziej rozpoznawalnych popularyzatorów kina w Polsce, dziennikarz filmowy, scenarzysta i wieloletni prowadzący kultowy program „W starym kinie”. Informację o jego śmierci przekazało RMF Classic, z którym współpracował przez ostatnie lata. Miał 92 lata.
Przez dekady opowiadał Polakom o historii kina
Stanisław Janicki urodził się 11 listopada 1933 roku w Czechowicach-Dziedzicach. Przez całe życie był związany z filmem i mediami. Współpracował między innymi z magazynami „Film” i „Kino”, a także z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi oraz Wytwórnią Filmów Poltel.
Największą popularność przyniósł mu jednak program „W starym kinie”, który przez lata był symbolem klasycznej telewizji i filmowej edukacji kolejnych pokoleń widzów.
„W starym kinie” przeszło do historii telewizji
Program „W starym kinie” był emitowany w Telewizji Polskiej od 1967 do 1999 roku i do dziś pozostaje najdłużej nadawanym programem filmowym w historii polskiej telewizji.
Stanisław Janicki prezentował w nim klasyczne produkcje kina polskiego i światowego, opowiadał o gwiazdach dawnego ekranu oraz kulisach powstawania filmów. Jego charakterystyczny sposób narracji i ogromna wiedza sprawiły, że stał się jedną z ikon polskiej kultury filmowej.
Tworzył filmy i audycje radiowe
Janicki był nie tylko dziennikarzem, ale również reżyserem i scenarzystą. W swoim dorobku miał filmy fabularne, dokumentalne oraz produkcje oświatowe. Wśród nich znalazły się między innymi „Brat papieża”, „Scena pełna muzyki i tańca” oraz „Kruk”.
Przez lata prowadził także audycję „Odeon Stanisława Janickiego” w RMF Classic. Współpracował również z kanałem Kino Polska, gdzie pojawiał się w programie „Seans w Iluzjonie”.
Był autorytetem dla miłośników kina
Stanisław Janicki przez dekady popularyzował historię kina i edukował widzów w zakresie klasycznej sztuki filmowej. Dla wielu osób pozostawał symbolem dawnej telewizji i eleganckiego stylu opowiadania o kulturze.
Informacja o jego śmierci poruszyła środowisko filmowe oraz widzów, którzy przez lata śledzili jego programy i audycje.
