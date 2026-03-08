Nie żyje jeden z najbogatszych Polaków odszedł po długiej chorobie

Polski biznes stracił jednego ze swoich najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorców. W wieku 74 lat zmarł Marian Koral, współtwórca jednej z największych firm lodowych w Polsce. Informacja o jego śmierci pojawiła się 8 marca. Przedsiębiorca od dłuższego czasu zmagał się z chorobą.

fot. Warszawa w Pigułce

To kolejny cios dla rodziny Koralów. Zaledwie kilka miesięcy temu zmarł także najstarszy z braci.

Od małej lodziarni do miliardowej firmy

Historia biznesu rodziny Koralów zaczęła się wiele lat temu i początkowo była bardzo skromna. Marian Koral wraz z bratem Józefem zdobywali pierwsze doświadczenia w cukierni „Bajka” w Nowym Sączu, którą prowadził ich starszy brat Jan.

To właśnie tam poznali podstawy rzemiosła cukierniczego.

W 1979 roku bracia zdecydowali się rozpocząć własną działalność w Limanowej. Początki były niezwykle skromne. Lody sprzedawali z samochodu, a produkcja odbywała się w niewielkiej wytwórni.

Symbolicznym początkiem firmy był biały fiat 126p, którym bracia rozwozili lody po okolicznych miejscowościach i festynach.

Przełom w latach 90.

Prawdziwy rozwój firmy nastąpił dopiero po transformacji gospodarczej w Polsce. Na początku lat 90. przedsiębiorcy zdecydowali się na duży krok i zaciągnęli kredyt na zakup nowoczesnej włoskiej maszyny do produkcji lodów.

Urządzenie pozwalało produkować gotowe lody w błyskawicznym tempie. To umożliwiło firmie szybkie zwiększenie skali działalności.

Strategia Koralów była prosta, ale skuteczna. Zamiast koncentrować się na dużych opakowaniach sprzedawanych w supermarketach, firma postawiła na tanie lody impulsowe dostępne w małych sklepach i kioskach.

Ta decyzja okazała się kluczowa dla sukcesu marki.

Znane reklamy i ogólnopolska popularność

W kolejnych latach marka Koral stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce. Do jej popularności przyczyniły się także liczne kampanie reklamowe z udziałem znanych postaci ze świata kultury i show-biznesu.

W reklamach firmy pojawiali się między innymi:

  • Maryla Rodowicz

  • Daniel Olbrychski

  • Katarzyna Figura

  • Doda

  • Zbigniew Wodecki

Dzięki dynamicznemu rozwojowi firma urosła do jednego z liderów rynku lodów w Polsce.

Jedni z najbogatszych Polaków

Rodzina Koralów wielokrotnie pojawiała się w rankingach najbogatszych Polaków publikowanych przez media biznesowe. Ich przedsiębiorstwo z niewielkiej manufaktury przekształciło się w ogromne przedsiębiorstwo produkujące miliony lodów każdego dnia.

Marian i Józef Koral byli także aktywni w działalności społecznej. Wspierali lokalne inicjatywy i projekty w regionie Sądecczyzny.

W 2016 roku bracia zostali Honorowymi Obywatelami Nowego Sącza.

Finansowali również liczne przedsięwzięcia społeczne, w tym m.in. pomnik Jana Pawła II w centrum miasta oraz zakup nowoczesnej karetki dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Kolejna śmierć w rodzinie Koralów

Śmierć Mariana Korala jest drugim tragicznym wydarzeniem w rodzinie w ostatnim czasie. W maju 2025 roku zmarł najstarszy z braci, Jan Koral, który przez wiele lat prowadził cukiernię w Nowym Sączu.

Uroczystości pogrzebowe Mariana Korala zaplanowano na środę 11 marca. Msza żałobna odbędzie się o godzinie 13:00 w kościele Ducha Świętego w Nowym Sączu. Następnie o godzinie 15:00 zaplanowano pochówek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Rejtana.

Odejście Mariana Korala zamyka ważny rozdział w historii polskiej przedsiębiorczości i jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek lodów w kraju.

