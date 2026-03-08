Nie żyje jeden z najbogatszych Polaków odszedł po długiej chorobie
Polski biznes stracił jednego ze swoich najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorców. W wieku 74 lat zmarł Marian Koral, współtwórca jednej z największych firm lodowych w Polsce. Informacja o jego śmierci pojawiła się 8 marca. Przedsiębiorca od dłuższego czasu zmagał się z chorobą.
To kolejny cios dla rodziny Koralów. Zaledwie kilka miesięcy temu zmarł także najstarszy z braci.
Od małej lodziarni do miliardowej firmy
Historia biznesu rodziny Koralów zaczęła się wiele lat temu i początkowo była bardzo skromna. Marian Koral wraz z bratem Józefem zdobywali pierwsze doświadczenia w cukierni „Bajka” w Nowym Sączu, którą prowadził ich starszy brat Jan.
To właśnie tam poznali podstawy rzemiosła cukierniczego.
W 1979 roku bracia zdecydowali się rozpocząć własną działalność w Limanowej. Początki były niezwykle skromne. Lody sprzedawali z samochodu, a produkcja odbywała się w niewielkiej wytwórni.
Symbolicznym początkiem firmy był biały fiat 126p, którym bracia rozwozili lody po okolicznych miejscowościach i festynach.
Przełom w latach 90.
Prawdziwy rozwój firmy nastąpił dopiero po transformacji gospodarczej w Polsce. Na początku lat 90. przedsiębiorcy zdecydowali się na duży krok i zaciągnęli kredyt na zakup nowoczesnej włoskiej maszyny do produkcji lodów.
Urządzenie pozwalało produkować gotowe lody w błyskawicznym tempie. To umożliwiło firmie szybkie zwiększenie skali działalności.
Strategia Koralów była prosta, ale skuteczna. Zamiast koncentrować się na dużych opakowaniach sprzedawanych w supermarketach, firma postawiła na tanie lody impulsowe dostępne w małych sklepach i kioskach.
Ta decyzja okazała się kluczowa dla sukcesu marki.
Znane reklamy i ogólnopolska popularność
W kolejnych latach marka Koral stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce. Do jej popularności przyczyniły się także liczne kampanie reklamowe z udziałem znanych postaci ze świata kultury i show-biznesu.
W reklamach firmy pojawiali się między innymi:
-
Maryla Rodowicz
-
Daniel Olbrychski
-
Katarzyna Figura
-
Doda
-
Zbigniew Wodecki
Dzięki dynamicznemu rozwojowi firma urosła do jednego z liderów rynku lodów w Polsce.
Jedni z najbogatszych Polaków
Rodzina Koralów wielokrotnie pojawiała się w rankingach najbogatszych Polaków publikowanych przez media biznesowe. Ich przedsiębiorstwo z niewielkiej manufaktury przekształciło się w ogromne przedsiębiorstwo produkujące miliony lodów każdego dnia.
Marian i Józef Koral byli także aktywni w działalności społecznej. Wspierali lokalne inicjatywy i projekty w regionie Sądecczyzny.
W 2016 roku bracia zostali Honorowymi Obywatelami Nowego Sącza.
Finansowali również liczne przedsięwzięcia społeczne, w tym m.in. pomnik Jana Pawła II w centrum miasta oraz zakup nowoczesnej karetki dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.
Kolejna śmierć w rodzinie Koralów
Śmierć Mariana Korala jest drugim tragicznym wydarzeniem w rodzinie w ostatnim czasie. W maju 2025 roku zmarł najstarszy z braci, Jan Koral, który przez wiele lat prowadził cukiernię w Nowym Sączu.
Uroczystości pogrzebowe Mariana Korala zaplanowano na środę 11 marca. Msza żałobna odbędzie się o godzinie 13:00 w kościele Ducha Świętego w Nowym Sączu. Następnie o godzinie 15:00 zaplanowano pochówek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Rejtana.
Odejście Mariana Korala zamyka ważny rozdział w historii polskiej przedsiębiorczości i jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek lodów w kraju.
