Nie żyje jedna z najbogatszych Polek. Właścicielka potężnego biznesu i jej wnuk nie żyją
Dramatyczna wiadomość wstrząsnęła Podlasiem i całą Polską. W pożarze rodzinnego domu w Szumowie zginęła Irena Rupińska. Jedna z najbardziej wpływowych przedsiębiorczyń regionu, współwłaścicielka marek ZPK Rupińscy oraz Natrix. Miała 54 lata. Razem z nią śmierć poniósł jej zaledwie 2-letni wnuk. Skala tej tragedii poruszyła zarówno lokalną społeczność, jak i środowisko biznesowe, dla którego była ważną postacią.
Wydarzenia rozegrały się w sobotni wieczór, tuż po godzinie 18. W rodzinnym domu Rupińskich pojawił się ogień, który w krótkim czasie objął dużą część budynku. Na miejsce ruszyły zastępy straży pożarnej, lecz mimo intensywnej akcji ratunkowej życia kobiety i małego dziecka nie udało się uratować. Śledczy wciąż ustalają, co było źródłem pożaru, jednak już teraz wiadomo, że jego przebieg był wyjątkowo gwałtowny.
Śmierć Ireny Rupińskiej odbiła się szerokim echem w regionie. Była osobą znaną i szanowaną – zarówno jako przedsiębiorczyni, jak i pracodawczyni. Współtworzone przez nią firmy od lat należały do największych w branży kruszyw na Podlasiu, a ona sama uchodziła za jedną z najzamożniejszych i najbardziej wpływowych osób powiatu zambrowskiego. Jej nagłe odejście to ogromna strata dla lokalnej gospodarki.
Władze powiatu zambrowskiego opublikowały oficjalne kondolencje, wyrażając głęboki żal i współczucie dla rodziny. W poruszającym komunikacie podkreślono, że cała społeczność łączy się w bólu po utracie Ireny Rupińskiej i jej małego wnuka. W słowach skierowanych do bliskich zwrócono uwagę na ogrom tragedii, która dotknęła rodzinę – tragedii, która „łamie serca i odbiera głos”.
Śmierć przedsiębiorczyni jest dla wielu symbolem tego, jak kruche potrafi być życie, niezależnie od sukcesów, pozycji czy majątku. W Szumowie panuje żałoba, a mieszkańcy – wstrząśnięci wydarzeniami – zapalają znicze pod domem Rupińskich, by uczcić pamięć kobiety i jej wnuka.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.