Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Senator i współtwórca filmów Kieślowskiego miał 80 lat

14 maja 2026 19:45 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Nie żyje Krzysztof Piesiewicz – senator, prawnik i współtwórca scenariuszy filmowych Krzysztofa Kieślowskiego. Informację o jego śmierci przekazała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Miał 80 lat i przez lata pozostawał jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego życia publicznego oraz kultury.

Pilne na czarnym tle ze zniczem
Pilne na czarnym tle ze zniczem. fot. Warszawa w Pigułce

Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Senator, prawnik i współtwórca filmów Kieślowskiego miał 80 lat

Nie żyje Krzysztof Piesiewicz – senator, prawnik i współautor scenariuszy filmowych współtworzonych z Krzysztofem Kieślowskim. Informację o jego śmierci przekazała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Miał 80 lat.

Piesiewicz przez lata łączył działalność polityczną, prawniczą i artystyczną.

Informację o śmierci przekazała marszałek Senatu

Wiadomość o śmierci Krzysztofa Piesiewicza pojawiła się w czwartek.

Informację przekazała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

W swoim wpisie podkreśliła zarówno jego działalność publiczną, jak i ogromny dorobek artystyczny.

– Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim – napisała marszałek Senatu.

 

Był senatorem przez wiele lat

Krzysztof Piesiewicz zasiadał w Senacie RP w dwóch różnych okresach.

Mandat senatora sprawował w latach:

  • 1991–1993,
  • 1997–2011.

Przez wiele lat pozostawał aktywnym uczestnikiem życia publicznego i politycznego.

Łączył działalność parlamentarną z pracą zawodową jako prawnik.

Współtworzył filmy z Krzysztofem Kieślowskim

Poza działalnością polityczną Krzysztof Piesiewicz był szeroko znany również w środowisku filmowym.

Współpracował z reżyserem Krzysztofem Kieślowskim przy tworzeniu scenariuszy filmowych.

Ich wspólne projekty na trwałe zapisały się w historii polskiego kina.

Twórczość duetu była doceniana nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

Łączył prawo, politykę i kulturę

Piesiewicz przez lata pozostawał postacią rozpoznawalną zarówno w świecie prawa, jak i kultury.

Jego nazwisko pojawiało się w debatach publicznych dotyczących funkcjonowania państwa oraz wymiaru sprawiedliwości.

Jednocześnie pozostawał aktywny jako współtwórca polskiej kinematografii.

Poruszenie po informacji o śmierci

Po przekazaniu informacji o śmierci Krzysztofa Piesiewicza w mediach społecznościowych pojawiły się liczne wpisy wspominające jego działalność.

Wiele osób podkreśla jego wkład w polskie życie publiczne oraz kulturę.

Małgorzata Kidawa-Błońska przekazała również wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.

– Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia. Cześć Jego pamięci – napisała marszałek Senatu.

Co warto wiedzieć?

  • Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat.
  • Był senatorem RP w latach 1991–1993 oraz 1997–2011.
  • Pracował jako prawnik i scenarzysta filmowy.
  • Współtworzył filmy z Krzysztofem Kieślowskim.
  • Informację o jego śmierci przekazała Małgorzata Kidawa-Błońska.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna