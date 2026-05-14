Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Senator i współtwórca filmów Kieślowskiego miał 80 lat
Nie żyje Krzysztof Piesiewicz – senator, prawnik i współtwórca scenariuszy filmowych Krzysztofa Kieślowskiego. Informację o jego śmierci przekazała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Miał 80 lat i przez lata pozostawał jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego życia publicznego oraz kultury.
Nie żyje Krzysztof Piesiewicz. Senator, prawnik i współtwórca filmów Kieślowskiego miał 80 lat
Nie żyje Krzysztof Piesiewicz – senator, prawnik i współautor scenariuszy filmowych współtworzonych z Krzysztofem Kieślowskim. Informację o jego śmierci przekazała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Miał 80 lat.
Piesiewicz przez lata łączył działalność polityczną, prawniczą i artystyczną.
Informację o śmierci przekazała marszałek Senatu
Wiadomość o śmierci Krzysztofa Piesiewicza pojawiła się w czwartek.
Informację przekazała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
W swoim wpisie podkreśliła zarówno jego działalność publiczną, jak i ogromny dorobek artystyczny.
– Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim – napisała marszałek Senatu.
Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia.
Cześć Jego pamięci.
— Małgorzata Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) May 14, 2026
Był senatorem przez wiele lat
Krzysztof Piesiewicz zasiadał w Senacie RP w dwóch różnych okresach.
Mandat senatora sprawował w latach:
- 1991–1993,
- 1997–2011.
Przez wiele lat pozostawał aktywnym uczestnikiem życia publicznego i politycznego.
Łączył działalność parlamentarną z pracą zawodową jako prawnik.
Współtworzył filmy z Krzysztofem Kieślowskim
Poza działalnością polityczną Krzysztof Piesiewicz był szeroko znany również w środowisku filmowym.
Współpracował z reżyserem Krzysztofem Kieślowskim przy tworzeniu scenariuszy filmowych.
Ich wspólne projekty na trwałe zapisały się w historii polskiego kina.
Twórczość duetu była doceniana nie tylko w Polsce, ale również za granicą.
Łączył prawo, politykę i kulturę
Piesiewicz przez lata pozostawał postacią rozpoznawalną zarówno w świecie prawa, jak i kultury.
Jego nazwisko pojawiało się w debatach publicznych dotyczących funkcjonowania państwa oraz wymiaru sprawiedliwości.
Jednocześnie pozostawał aktywny jako współtwórca polskiej kinematografii.
Poruszenie po informacji o śmierci
Po przekazaniu informacji o śmierci Krzysztofa Piesiewicza w mediach społecznościowych pojawiły się liczne wpisy wspominające jego działalność.
Wiele osób podkreśla jego wkład w polskie życie publiczne oraz kulturę.
Małgorzata Kidawa-Błońska przekazała również wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.
– Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia. Cześć Jego pamięci – napisała marszałek Senatu.
Co warto wiedzieć?
- Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat.
- Był senatorem RP w latach 1991–1993 oraz 1997–2011.
- Pracował jako prawnik i scenarzysta filmowy.
- Współtworzył filmy z Krzysztofem Kieślowskim.
- Informację o jego śmierci przekazała Małgorzata Kidawa-Błońska.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.