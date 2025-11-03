Nie żyje Krzysztof Wojna. Legendarny polski dziennikarz, którego uhonorował sam król Belgii
Polskie środowisko dziennikarskie pogrążone jest w żałobie. W wieku 86 lat zmarł Krzysztof Wojna — wieloletni reporter, korespondent i publicysta, który przez dziesięciolecia relacjonował najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne w Polsce i na świecie. Był człowiekiem mediów z prawdziwego powołania, a jego praca została doceniona nie tylko w kraju, ale i za granicą.
Zmarł człowiek, który współtworzył polskie dziennikarstwo zagraniczne
Informację o śmierci dziennikarza przekazało stowarzyszenie Leśniczówka Pranie, którego był współzałożycielem. To właśnie ta instytucja, związana z życiem kulturalnym Mazur, poinformowała o jego odejściu:
„Żonie Ewie i wszystkim bliskim Krzysztofa składamy wyrazy głębokiego współczucia, z wdzięcznością wspominając spotkania, rozmowy, pomoc i życzliwość, jaką okazywał temu miejscu i jego gospodarzom” — czytamy w oświadczeniu.
Dziennikarz z ogromnym dorobkiem
Krzysztof Wojna był absolwentem historii na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Polskiej Agencji Prasowej, gdzie zdobywał doświadczenie jako reporter i redaktor. Przez pięć lat pełnił funkcję korespondenta na Bliskim Wschodzie, relacjonując wydarzenia z regionu targanego konfliktami i napięciami politycznymi.
W 1973 roku dołączył do Telewizji Polskiej, a cztery lata później został wicenaczelnym redakcji „Dziennika Telewizyjnego”. Później objął stanowisko korespondenta w Brukseli, skąd relacjonował kluczowe decyzje europejskich instytucji. Po wprowadzeniu stanu wojennego pracował w redakcji zagranicznej Polskiego Radia, a jego analizy i komentarze cieszyły się uznaniem słuchaczy.
W drugiej połowie lat 90. Krzysztof Wojna ponownie wrócił do Brukseli — tym razem jako pierwszy stały korespondent Polskiego Radia przy Unii Europejskiej, gdzie pozostał aż do przejścia na emeryturę w 2004 roku.
Uhonorowany przez Polskę i Belgię
Za swoją działalność zawodową został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, jednym z najwyższych odznaczeń państwowych. Uznanie dla jego pracy przyszło również z zagranicy — król Belgii odznaczył go Orderem Korony, wyróżnieniem przyznawanym za wybitne zasługi dla kraju i współpracy międzynarodowej.
Człowiek z pasją i misją
Koledzy po fachu wspominają go jako dziennikarza niezwykle rzetelnego, oddanego faktom i prawdzie. Był jednym z tych reporterów, którzy stawiali na precyzję i wiarygodność, a nie sensację. Zawsze przygotowany, zawsze spokojny, potrafił w prosty sposób tłumaczyć zawiłości polityki europejskiej i światowej.
W rozmowach prywatnych uchodził za człowieka pełnego ciepła, humoru i pokory. Wielu młodych dziennikarzy właśnie jego uważało za mentora i wzór zawodowej postawy.
Odszedł świadek historii
Śmierć Krzysztofa Wojny to nie tylko strata dla polskiego dziennikarstwa, ale również dla całego środowiska ludzi mediów, którzy przez lata inspirowali się jego profesjonalizmem i odwagą.
W czasach, gdy świat informacji zmienia się z prędkością światła, jego praca pozostaje przypomnieniem, że największą wartością dziennikarza zawsze pozostaje prawda, odpowiedzialność i służba drugiemu człowiekowi.
Żegnając Krzysztofa Wojnę, Polska żegna jednego z ostatnich reporterów starej szkoły – ludzi, którzy wierzyli, że dziennikarstwo to nie zawód, lecz misja.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.