Nie żyje ks. prałat Janusz Godzisz. Przez dziesięciolecia posługiwał wiernym w Warszawie i na Mazowszu

21 lipca 2026 13:03 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Archidiecezja Warszawska poinformowała o śmierci ks. prałata Janusza Godzisza. Duchowny zmarł 18 lipca w wieku 87 lat. W kapłaństwie przeżył 60 lat, a przez wiele lat związany był z parafiami w Warszawie, pełniąc również funkcje duszpasterskie i organizacyjne.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Informację o śmierci kapłana przekazała Kuria Metropolitalna Warszawska. Ks. prałat Janusz Godzisz był Kapelanem Jego Świątobliwości oraz wieloletnim proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika na warszawskiej Woli.

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W trakcie swojej kapłańskiej posługi ks. Janusz Godzisz był wikariuszem w parafiach w Lubochni, parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Skierniewicach, w Żyrardowie oraz w warszawskich parafiach św. Zygmunta i św. Augustyna.

Pełnił także funkcję proboszcza w parafiach w Kamieńczyku i Postoliskach. Od 1985 roku kierował parafią św. Stanisława BM na Woli, a od 2009 roku pozostawał jej rezydentem.

Był również ojcem duchownym dekanatu wolskiego w latach 2007–2012 oraz przewodniczącym Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” Archidiecezji Warszawskiej w latach 1997–2009.

Uroczystości pożegnalne

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w środę, 22 lipca, o godzinie 11:00 w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika na warszawskiej Woli.

Msza pogrzebowa odbędzie się w czwartek, 23 lipca, o godzinie 15:00 w parafii św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie koło Radomia. Po nabożeństwie ciało zmarłego zostanie pochowane na miejscowym cmentarzu.

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