Nie żyje ks. prałat Janusz Godzisz. Przez dziesięciolecia posługiwał wiernym w Warszawie i na Mazowszu
Archidiecezja Warszawska poinformowała o śmierci ks. prałata Janusza Godzisza. Duchowny zmarł 18 lipca w wieku 87 lat. W kapłaństwie przeżył 60 lat, a przez wiele lat związany był z parafiami w Warszawie, pełniąc również funkcje duszpasterskie i organizacyjne.
Informację o śmierci kapłana przekazała Kuria Metropolitalna Warszawska. Ks. prałat Janusz Godzisz był Kapelanem Jego Świątobliwości oraz wieloletnim proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika na warszawskiej Woli.
Wieloletnia posługa w Warszawie i na Mazowszu
W trakcie swojej kapłańskiej posługi ks. Janusz Godzisz był wikariuszem w parafiach w Lubochni, parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Skierniewicach, w Żyrardowie oraz w warszawskich parafiach św. Zygmunta i św. Augustyna.
Pełnił także funkcję proboszcza w parafiach w Kamieńczyku i Postoliskach. Od 1985 roku kierował parafią św. Stanisława BM na Woli, a od 2009 roku pozostawał jej rezydentem.
Był również ojcem duchownym dekanatu wolskiego w latach 2007–2012 oraz przewodniczącym Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” Archidiecezji Warszawskiej w latach 1997–2009.
Uroczystości pożegnalne
Msza święta żałobna zostanie odprawiona w środę, 22 lipca, o godzinie 11:00 w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika na warszawskiej Woli.
Msza pogrzebowa odbędzie się w czwartek, 23 lipca, o godzinie 15:00 w parafii św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie koło Radomia. Po nabożeństwie ciało zmarłego zostanie pochowane na miejscowym cmentarzu.
Informację o śmierci duchownego przekazał Kanclerz Kurii w imieniu duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.